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Bağ-Kur'da Emeklilik Şartı Beklentisi

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Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf için emeklilik şartlarında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi. 9.000 prim günü şartının 7.200 güne indirilmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnafın emeklilik şartlarında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi.

Mevcut sistemde 9.000 prim gününe tabi olan Bağ-Kur sigortalıları için şartın 7.200 güne indirilmesi planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse kapsama girenler 1.800 gün, yani yaklaşık 5 yıl prim avantajı sağlayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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