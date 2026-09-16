Bağ-Kur'da Emeklilik Şartı Beklentisi
Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf için emeklilik şartlarında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi. 9.000 prim günü şartının 7.200 güne indirilmesi planlanıyor.
Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnafın emeklilik şartlarında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi.
Mevcut sistemde 9.000 prim gününe tabi olan Bağ-Kur sigortalıları için şartın 7.200 güne indirilmesi planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse kapsama girenler 1.800 gün, yani yaklaşık 5 yıl prim avantajı sağlayabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi