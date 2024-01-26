Üye Girişi
Haberler

MHP 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

MHP, 2’si ilçe, 53’ü belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mhp, 2'si ilçe, 53'ü belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bugün partisinin 2 ilçe ve 53 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirlediğini açıkladı.

MHP'nin 55 seçim çevresinde açıkladığı yeni adaylar şöyle:

?

BÜYÜKŞEHİR

İLÇE

?

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

1

TEKİRDAĞ

MURATLI

?

İMDAT ALTINTAŞ

2

TEKİRDAĞ

SARAY

?

MÜMİN BULUŞ

?

İL

İLÇE

BELDE

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

3

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

BEYYAZI

ASIM ALTINTAŞ

4

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

ÇAYIRBAĞ

RAŞİT KOÇAK

5

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

ÇIKRIK

İBRAHİM ÇETİNAKTI

6

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

DEĞİRMENAYVALI

AHMET KIZILKAYA

7

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

ERKMEN

MUSTAFA AKALIN

8

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

FETHİBEY

MUSTAFA ÖZDEMİR

9

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

GEBECELER

MEDET SUNA

10

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

IŞIKLAR

EROL ÖZAĞIL

11

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

KOCATEPE

MUSTAFA ÇINGIRAK

12

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

NURİBEY

ABDULLAH ÇAKMAK

13

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SALAR

GAZİ AVŞAR

14

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SUSUZ

İBRAHİM IŞILAK

15

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SÜLÜMENLİ

HÜSEYİN VAROL

16

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SÜLÜN

ŞÜKRÜ BACAK

17

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

DİŞLİ

AHMET MERT

18

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

ÖZBURUN

BÜNYAMİN ÖZDEMİR

19

AFYONKARAHİSAR

ÇAY

KARACAÖREN

MUHTEREM ALGÜL

20

AFYONKARAHİSAR

ÇAY

PAZARAĞAÇ

YASİN ŞAHİN

21

AFYONKARAHİSAR

ÇOBANLAR

KOCAÖZ

HALİL YAKUP DEMET

22

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

HAYDARLI

KADİR ÖCEL

23

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

TATARLI

MUSA KAYER

24

AFYONKARAHİSAR

EMİRDAĞ

DAVULGA

SALİH GÜNDOĞAN

25

AFYONKARAHİSAR

EMİRDAĞ

GÖMÜ

RAMAZAN ERYILMAZ

26

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

DÖĞER

MEHMET DEMİREL

27

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

GAZLIGÖL

ALİ KIRKPINAR

28

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

KAYIHAN

ÖMER ŞAHİN

29

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

YAYLABAĞI

SEYDİ AHMET SİVRİTEPE

30

AFYONKARAHİSAR

İSCEHİSAR

SEYDİLER

H. HÜSEYİN TOKDEMİR

31

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

AHMETPAŞA

EYÜP YAKAN

32

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

AKÖREN

CAFER CANDAN

33

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

DÜZAĞAÇ

SELÇUK ÇETİNKAYA

34

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

GÜNEY

ZAFER BERİM

35

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

KILIÇARSLAN

HALİL ÇELEBİ

36

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

KIRKA

BEKİR UYKAN

37

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

SERBAN

ŞAHABETTİN ÇAKIR

38

AFYONKARAHİSAR

SULTANDAĞI

DEREÇİNE

BAKİ KARAYEL

39

AFYONKARAHİSAR

SULTANDAĞI

YEŞİLÇİFTLİK

ÖZKAN ALKIN

40

AKSARAY

MERKEZ

BAĞLIKAYA

DURSUN ESER

41

AKSARAY

MERKEZ

TOPAKKAYA

HARUN OFLAZ

42

AKSARAY

MERKEZ

HELVADERE

ARİF BELLİKLİ

43

AKSARAY

ESKİL

EŞMEKAYA

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ

44

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

DEMİRCİ

NECİP TAL

45

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

GÜLPINAR

ERSOY KARA

46

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

SARATLI

BAYRAM ÖZKAN

47

AKSARAY

GÜZELYURT

IHLARA

YUNUS AKAR

48

AKSARAY

GÜZELYURT

SELİME

TURGUT YAYATAN

49

BOLU

MERKEZ

KARACASU

İRFAN DÜLGER

50

BOLU

MENGEN

GÖKÇESU

İSMAİL BATAK

51

BOLU

MUDURNU

TAŞKESTİ

SAİM ÇEVİK

52

GÜMÜŞHANE

KELKİT

ÖBEKTAŞ

EMSAL DEMİR

53

GÜMÜŞHANE

KELKİT

DEREDOLU

ÖKKEŞ ALKAN

54

GÜMÜŞHANE

KELKİT

ÜNLÜPINAR

FİKRİ ÖZER

55

GÜMÜŞHANE

KELKİT

GÜMÜŞGÖZE

CEMAL AYDIN

Kaynak: ANKA / Güncel

Sadir Durmaz Milletvekili Ankara MHP Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor 2024 hangi günler,Cuma günü var mı? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Battal İlgezdi hayatı ve biyografisi! Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları! Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Battal İlgezdi mı etti? Battal İlgezdi CHP'den istifa etti mi? Bugün Survivor var mı? 26 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor CANLI izle! 25 Ocak Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak

Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
Literatüre girdi! Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

Literatüre girdi! Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
'Soykırım' kararına Netanyahu'dan ilk tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek

"Soykırım" kararına Netanyahu'dan ilk tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı

Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?

Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki 10 firma hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki 10 firma hakkında soruşturma başlattı
title