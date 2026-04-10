Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2026-27 sezonunda grup aşamasında boy gösterecek 36 takımdan ilk 4'ü belli oldu. İşte o takımlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek takımlar belli olmaya başlıyor. 

36 TAKIMDAN İLK 4'Ü BELLİ OLDU

İki sezondur devam eden yeni formatta önümüzdeki sezon 36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında sahne alacak takımlardan 4'ü kesinleşti. 

PSV, BARCELONA, BAYERN VE ARSENAL BİLETİ ALDI 

Buna göre Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğunu ilan eden PSV, Devler Ligi biletini alan ilk takım oldu. Öte yandan İspanya La Liga'da lider olan Barcelona, Almanya Bundesliga lideri Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig lideri Arsenal de Şampyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. 

Cemre Yıldız
