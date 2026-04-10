Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto
Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçında 77. dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder'e ıslıkla tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-2 kazandı.
CENGİZ ÜNDER'E PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarlardan oyundan çıkan Cengiz Ünder'e dikkat çeken bir tepki geldi. Siyah-beyazlı tribünler, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 77. dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder'i oyundan alındığı esnada ıslıkladı.
ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Mücadeleyi 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder'in yerine Kristjan Asllani oyuna dahil olurken, milli oyuncunun taraftarlar tarafından tepki görmesinin ardından üzgün olduğu kameralara yansıdı. Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in yanına giderek oyuncusunu tebrik etti.