Orkun Kökçü'den resital

Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren milli yıldız Orkun Kökçü, durdurulamıyor. Son haftalardaki yükselen grafiğiyle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli orta saha, skor üretme konusundaki ustalığıyla takımını sırtlamaya devam ediyor.

ANTALYASPOR KARŞISINDA 1 GOL, 1 ASİST

Milli oyuncu, son olarak oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da takımına 1 gol, 1 asistlik performansıyla yardımcı oldu. Oyun kurucu rolünü üstlenen Orkun Kökçü, sadece oyunun yönünü belirlemekle kalmıyor, skora yaptığı doğrudan katkıyla da ligin en formda ismi olduğunu kanıtlıyor. Çıktığı son 12 maçta tam 12 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, adeta tek kişilik dev kadro gibi hareket etti.

SAHADA LİDER, TABELADA YILDIZ

25 yaşındaki yıldız isim, özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak takımına hayat verdi. Maç başına 1 skor katkısı ortalamasıyla oynayan yıldız oyuncu, hem uzaktan şutları hem de ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi. Beşiktaş teknik heyetinin oyun planının merkezine koyduğu milli yıldız, bu formuyla takımının ve ligin en iyi isimlerinden biri olmayı başardı.