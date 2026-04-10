Haberler

Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar, mücadele öncesi sert bir açıklama yayımladı.

  • Kocaelispor, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve yetkililerin 'Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz' sözlerine yanıt verdi.
  • Kocaelispor, Galatasaray deplasmanında yönetiminin Hodri Meydan taraftar grubuyla birlikte tribünde yer alacağını açıkladı.
  • Kocaelispor, Galatasaray maçında futbolcularının, teknik ekibinin ve taraftarlarının 'son nefese kadar' mücadele edeceğini belirtti.

KOCAELİSPOR'DAN GALATASARAY'A SERT CEVAP

Kocaelispor camiası, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve yetkililerin "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" sözlerine karşılık vererek bir açıklama yayımladı. 

'BİR CAMİAYI HEDEF ALARAK GÜÇ GÖSTERİSİ YAPAMAZSINIZ'

Kocaelispor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şunu açık ve net ifade ediyoruz: Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapamazsınız. Bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olamazsınız. Kocaelispor ; kimseden korkmaz, kimseden çekinmez, hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmez. Hiç kimse; tribünlerde Kocaelispor sevgisini taşıyan insanlarımızı baskı, algı, söz ya da psikolojik oyunlarla sindirebileceğini düşünmemelidir. Korkunun olduğu yerde algı olur; inancın olduğu yerde Kocaelispor olur.

'HİÇBİR BASKI BU ARMAYI SUSTURAMAZ'

"Tribünde Hodri Meydan, sahada Kocaelispor varsa; hiçbir baskı bu armayı susturamaz. Özellikle bilinmelidir ki; bu hafta sonu Galatasaray deplasmanında oynanacak mücadelede, yönetimimiz; takımımızın en büyük gücü olan Hodri Meydan ile birlikte tribündeki yerini alacaktır. Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve milyonlarca Kocaelispor taraftarı; tek yürek halinde sahaya çıkacak, son düdüğe kadar, son nefesimize kadar, Kocaelispor'un ruhu, onuru ve karakteriyle mücadele edecektir. Ve inanıyoruz ki; alın teriyle, hakkıyla mücadele eden kazanacak ve biz puanlarımızı alarak şehrimize döneceğiz."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

hadri meydan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

