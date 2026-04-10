İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

Güncelleme:
Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, özel hastanelerde en az 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine belirli şartlarla yeşil pasaport verilmesi planlanırken, düzenlemenin hem mesleki ihtiyaçları karşılaması hem de kamu-özel ayrımını ortadan kaldırması hedefleniyor.

  • Özel hastanelerde en az 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi planlanıyor.
  • Yeşil pasaport hakkından yararlanmak için adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması şartı aranacak.
  • Meclis'e sunulan kanun teklifi, özel sektördeki hekimlerin yeşil pasaport hakkından yararlanmasını öngörüyor.

Türkiye’de kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, özel hastanelerde görev yapan hekimler ve diş hekimlerinin de bu haktan yararlanması planlanıyor.

15 YIL ŞARTI GETİRİLİYOR

Teklife göre, özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor. Ancak bu haktan yararlanmak için adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması şartı aranacak.

“MESLEKİ İHTİYAÇ” VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, hekimlerin kamu ya da özel ayrımı olmaksızın topluma hizmet sunduğu belirtilirken, uluslararası gelişmeleri yerinde takip etmenin modern tıbbın bir gereği olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinin bu noktada engel oluşturduğu vurgulanarak, yeşil pasaportun bir ayrıcalık değil “mesleki bir ihtiyaç” olduğu kaydedildi.

“VEFA BORCU” İFADESİ

Teklifte, uzun yıllar insan sağlığı için çalışan hekimlere yönelik bir “vefa borcu” bulunduğu ifade edildi. Artan sağlıkta şiddet olayları ve nitelikli sağlık çalışanlarının yurt dışına yönelmesi gibi sorunlara dikkat çekilerek, düzenlemenin motivasyonu artıracağı savunuldu.

SAĞLIKTA EŞİTLİK HEDEFİ

Düzenlemenin temel amaçlarından birinin kamu ve özel sektör arasındaki hak farklılıklarını gidermek olduğu belirtildi. Teklifte, “sağlıkta ayrımcılık olmaz” ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Meclis’e sunulan teklifin yasalaşması halinde, özel sektörde uzun yıllar görev yapan hekimler de yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

Kaynak: Haberler.com
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat saritas:

biraz zaman geçsin 15-20 yıl sokaklarda dilencilik yapmanlarada yeşil pasaport erilsin sonuçta onlarda emek veriyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu

Lucescu’nun cenazesine damga vuran görüntü