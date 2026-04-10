İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

Türkiye’de kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, özel hastanelerde görev yapan hekimler ve diş hekimlerinin de bu haktan yararlanması planlanıyor.

15 YIL ŞARTI GETİRİLİYOR

Teklife göre, özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor. Ancak bu haktan yararlanmak için adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması şartı aranacak.

“MESLEKİ İHTİYAÇ” VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, hekimlerin kamu ya da özel ayrımı olmaksızın topluma hizmet sunduğu belirtilirken, uluslararası gelişmeleri yerinde takip etmenin modern tıbbın bir gereği olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinin bu noktada engel oluşturduğu vurgulanarak, yeşil pasaportun bir ayrıcalık değil “mesleki bir ihtiyaç” olduğu kaydedildi.

“VEFA BORCU” İFADESİ

Teklifte, uzun yıllar insan sağlığı için çalışan hekimlere yönelik bir “vefa borcu” bulunduğu ifade edildi. Artan sağlıkta şiddet olayları ve nitelikli sağlık çalışanlarının yurt dışına yönelmesi gibi sorunlara dikkat çekilerek, düzenlemenin motivasyonu artıracağı savunuldu.

SAĞLIKTA EŞİTLİK HEDEFİ

Düzenlemenin temel amaçlarından birinin kamu ve özel sektör arasındaki hak farklılıklarını gidermek olduğu belirtildi. Teklifte, “sağlıkta ayrımcılık olmaz” ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Meclis’e sunulan teklifin yasalaşması halinde, özel sektörde uzun yıllar görev yapan hekimler de yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

Kaynak: Haberler.com