Haberler

Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Orkun Kökçü'ye övgü dolu sözler sarf eden Sami Uğurlu, "Orkun Kökçü çok büyük oynadı'' yorumunda bulundu.

  • Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.
  • Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.
  • Sami Uğurlu, Beşiktaş oyuncusu Orkun'un çok büyük oynadığını ve takımın savunma zaaflarını kullanarak 2 gol attıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

''ORKUN ÇOK BÜYÜK OYNADI''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Orkun çok büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topta ve savunma arkasına yaptığı koşularda etkili oldu. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanmak istedik ve 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak eden taraftı. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de bundan faydalandı." diye konuştu.

''BÖYLE MAÇLARDA KALİTENİZ YETMİYOR''

Ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde devre arasında transfer de yapılmadı. Genelde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Az hata yapmamız gerekiyor. 2-3 kötü oynayan oyuncuyu kaldıracak durumda değiliz. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliteniz yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine çok yakın. Bu maçların 3'ünü kendi sahamızda oynayacak olmamız bir avantaj."

''TARAFTAR DESTEĞİ İNANILMAZ''

Beşiktaş ile aralarında ciddi anlamda oyuncu kalitesi olduğunu kaydeden Uğurlu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra bir oyuncuları var. Devre arasındaki transferleri de bu ligin kaliteli oyuncularından bazıları." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

