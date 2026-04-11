Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu

La Liga 31. hafta maçında Girona ile evinde 1-1 berabere kalan Real Madrid, şampiyonluk yarışında işini zora soktu. Madrid, ligde üst üste ikinci maçını da kazanamadı.

İspanya La Liga 31. hafta maçında Real Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Real Madrid'in golü 51. dakikada Federico Valverde ile gelirken, konuk ekip Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle skora eşitlik getirdi. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI ZORA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci maçında da galip gelemeyen Real Madrid 70 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında işini zora soktu. Girona ise 38 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i ağırlayacak. Girona, kendi sahasında Real Betis'i konuk edecek.

