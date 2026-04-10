Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı

ABD’nin California eyaletinde bir depo çalışanı, düşük maaş aldığı gerekçesiyle çalıştığı tesisi ateşe verdi. 11 şehir bloğu büyüklüğündeki dev depo kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin tuvalet kağıtlarını yaktığı anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

DEV TESİS ALEVLERE TESLİM OLDU

California eyaletine bağlı Ontario kentinde, dünyaca ünlü Kimberly-Clark firmasına ait yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik dev lojistik merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. İçerideki kağıt ürünlerinin etkisiyle alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Olay yerine sevk edilen 175 itfaiyeci ve 20 itfaiye aracı, 11 şehir bloğu büyüklüğündeki yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangının şiddeti nedeniyle ekipler bir süre sonra içeriden müdahaleyi durdurup savunma hattını dışarıdan kurmak zorunda kaldı.

KAZA DEĞİL KUNDAKLAMA

Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soruşturmada, olayın bir kaza değil kasıtlı bir kundaklama olduğu saptandı.

29 yaşındaki depo çalışanı Chamel Abdulkarim, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle saldırıyı itiraf etmiş oldu. Videoda, Abdulkarim’in depodaki tuvalet kağıdı paketlerini ateşe verdiği ve bu sırada, "Bize geçinmek için yeterince ödeme yapmadınız" diyerek şirkete tepki gösterdiği duyuldu.

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK

Olayın ardından kısa sürede yakalanan Abdulkarim, ağırlaştırılmış kundaklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın sırasında tesiste bulunan tüm çalışanlar başarıyla tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak milyonlarca dolarlık ürünün ve dev tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.