Haberler

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANZ ve Goldman Sachs, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle dalgalanan altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalsa da, merkez bankalarının güçlü alımları, Fed’in faiz indirimi beklentisi ve süren jeopolitik belirsizlikler nedeniyle uzun vadede yeniden yükselişe geçmesini bekliyor; yıl sonu için 5.400-5.800 dolar bandı öne çıkıyor.

  • ANZ analistleri ons altın için yıl sonu tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korudu.
  • Goldman Sachs analistleri ons altın için 5 bin 400 dolarlık tahminini sürdürdü.
  • Merkez bankalarının 2026 yılında yaklaşık 850 ton altın alımı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin uluslararası finans kuruluşlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının uzun vadede toparlanma eğilimini sürdüreceğini öngörüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARI DESTEKLİYOR

Analistlere göre, merkez bankalarının istikrarlı altın alımları, jeopolitik belirsizlikler, Fed’in faiz indirimi beklentisi ve dolar bazlı varlıklardan uzaklaşma eğilimi altın fiyatlarını uzun vadede destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

SAVAŞ SONRASI GERİLEDİ

Altın, Orta Doğu’da çatışmaların başladığı Şubat ayından bu yana, Ocak ayında gördüğü ons başına 5 bin 500 doların üzerindeki zirveden yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin artması, yatırımcıların bir kısmını nakde yönlendirdi.

ANZ: YIL SONU HEDEFİ 5 BİN 800 DOLAR

ANZ analistleri, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korudu. Ayrıca merkez bankalarının 2026 yılında yaklaşık 850 ton altın alımı gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

GOLDMAN SACHS: FAİZ İNDİRİMİ ALTINI DESTEKLEYECEK

Goldman Sachs ise Fed’in bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisiyle ons altın için 5 bin 400 dolarlık tahminini sürdürdü. Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin kısa vadede aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtse de, uzun vadede portföy çeşitlendirmesiyle altının destek bulacağını vurguladı. Kısa vadede dalgalanmalar sürse de uzmanlara göre altın, küresel belirsizliklerin etkisiyle uzun vadede güçlü görünümünü koruyor.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

