Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin uluslararası finans kuruluşlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının uzun vadede toparlanma eğilimini sürdüreceğini öngörüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARI DESTEKLİYOR

Analistlere göre, merkez bankalarının istikrarlı altın alımları, jeopolitik belirsizlikler, Fed’in faiz indirimi beklentisi ve dolar bazlı varlıklardan uzaklaşma eğilimi altın fiyatlarını uzun vadede destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

SAVAŞ SONRASI GERİLEDİ

Altın, Orta Doğu’da çatışmaların başladığı Şubat ayından bu yana, Ocak ayında gördüğü ons başına 5 bin 500 doların üzerindeki zirveden yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin artması, yatırımcıların bir kısmını nakde yönlendirdi.

ANZ: YIL SONU HEDEFİ 5 BİN 800 DOLAR

ANZ analistleri, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korudu. Ayrıca merkez bankalarının 2026 yılında yaklaşık 850 ton altın alımı gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

GOLDMAN SACHS: FAİZ İNDİRİMİ ALTINI DESTEKLEYECEK

Goldman Sachs ise Fed’in bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisiyle ons altın için 5 bin 400 dolarlık tahminini sürdürdü. Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin kısa vadede aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtse de, uzun vadede portföy çeşitlendirmesiyle altının destek bulacağını vurguladı. Kısa vadede dalgalanmalar sürse de uzmanlara göre altın, küresel belirsizliklerin etkisiyle uzun vadede güçlü görünümünü koruyor.

