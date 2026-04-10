ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor

ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülecek müzakere öncesinde anlaşma için 24 saatlik süreye işaret etmiş ve uzlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin devreye gireceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı ve bölgeye ek birlikler ile savaş unsurları sevk ettiği ortaya çıktı.

  • ABD, Orta Doğu'ya 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1.500 ila 3.000 asker sevk ediyor.
  • ABD, USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubunu ve USS Boxer amfibi hücum gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 'en iyi silahlarla yüklü' gemilerin anlaşma olmazsa kullanılacağını belirtti.

ABD’nin, İran ile yürütülmesi planlanan müzakereler öncesinde Orta Doğu’daki askeri varlığını ciddi şekilde artırdığı bildirildi. Bölgeye savaş uçakları ve donanma unsurları sevk edilirken, elit 82. Hava İndirme Tümeni’nden binlerce askerin konuşlandırılması gündemde.

BİNLERCE EK ASKER GÖNDERİLİYOR 

WSJ'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın, hızlı müdahale gücüyle bilinen 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 1.500 ila 3.000 askeri bölgeye sevk ediliyor. Bu birlikler, kriz anlarında hızlı operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor.

UÇAK GEMİLERİ YOLA ÇIKTI 

ABD donanmasının en önemli unsurlarından biri olan USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubunun da bölgeye doğru hareket ettiği bildirildi. Bu gemiye eşlik eden destroyerlerle birlikte, ABD’nin deniz gücünü ciddi ölçüde artırdığı ifade ediliyor.

Ayrıca amfibi hücum gemisi  USS Boxer ve deniz piyade birliklerinin de bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

AMAÇ: İRAN ÜZERİNDE BASKI 

Bu askeri yığınak, ABD’nin İran üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Washington, müzakere sürecine daha güçlü bir pozisyonda girmek ve olası askeri senaryolara hazır olmak istiyor.

Bölgede halihazırda artan askeri hareketlilik, ABD-İran hattında gerilimin daha da yükselme ihtimalini güçlendiriyor. Diplomasi ve askeri hazırlığın aynı anda yürütülmesi, sürecin kritik bir döneme girdiğine işaret ediyor.

TRUMP UYARMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı uyarmıştı. 

İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." yanıtını vermişti. 

Donald Trump, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede. Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." demişti. 

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları — Trakyalı Ezelden:

Vietnam 2.0 geliyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

