İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

ABD-İsrail-İran savaşının 42'nci gününde ateşkes tüm kırılganlığını korumaya devam ediyor. Körfez'deki kritik noktalarda füze saldırıları olduğu aktarılırken Tahran yönetiminden dikkat çeken bir Türkiye çıkışı geldi.

TÜRKİYE'YE VE TÜRK MİLLETİNE TAKDİR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında dün de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

"HAZIRIZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.