Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 65 yaşındaki Fatma Ekinci evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Eşinin cuma namazından dönmesiyle ortaya çıkan cinayet sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EŞİ EVE DÖNÜNCE DEHŞETLE KARŞILAŞTI 

Olay, Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Nihat Ekinci, cuma namazı için evden ayrıldı. Namaz sonrası eve dönen Ekinci, eşini yerde hareketsiz halde buldu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Fatma Ekinci’nin boğazının kesilerek hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ 

Ekinci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
