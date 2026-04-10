Haberler

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe maçındaki performansıyla beğeni toplayan tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan, kalan maçlarda da yerini garantilemiş oldu. Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli oyuncuya sezonun geri kalan bölümünde ilk 11'de şans verecek.

Galatasaray’da orta sahanın yeni patronu belli oldu. Göztepe karşısında sergilediği üstün performansla galibiyetin mimarlarından biri olan İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk’tan tam not alarak sezonun geri kalanı için formayı garantiledi.

ORTA SAHANIN YENİ LİDERİ

Sarı-kırmızılı ekibe katıldığı günden bu yana fiziksel durumu eleştirilen 35 yaşındaki yıldız, Göztepe maçındaki koşu mesafesi ve oyun kurucu rolüyle tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Takımın attığı ikinci golde büyük payı olan tecrübeli oyuncu, saha içindeki liderliğiyle de takım arkadaşlarını bir orkestra şefi gibi yönetti.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı değerlendirmelerde İlkay’ın oyun zekasından övgüyle bahsetti. Deneyimli çalıştırıcının, şampiyonluk yolundaki kritik haftalarda orta saha kurgusunu İlkay Gündoğan üzerine kuracağı ve tecrübeli ismi ilk 11'in değişilmez parçası olarak sahaya süreceği öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

İran heyeti müzakerelerin yapılacağı ülkede
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
Türkiye ensesinde, Netanyahu'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı

Türkiye ensesinde! Netanyahu'ya karşı iddianame hazır