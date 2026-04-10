Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yasal adım vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin ne kadar isabetli olduğuna dikkati çekerek, süreçte yasal adımların atılması için zamanın geldiğini de ifade ettiği öğrenildi.

AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkes, Terörsüz Türkiye süreci ve hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenlemenin değerlendirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, küresel enerji ve tedarik zinciri krizi oluşturan ABD, İsrail- İran savaşında geçici ateşkes anlaşmasının önemli olduğuna değinerek, kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan'ın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Türkiye'nin savunma sanayiinde bugüne kadar yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğuna da bir kez daha vurgu yaptığı kaydedildi.

MKYK toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son gelişmelerde ele alındı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin ne kadar isabetli olduğunu vurguladığı, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen silineceğini ifade ettiği aktarıldı. Ayrıca Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların atılması için zamanın geldiğini de söylediği bildirildi.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hobi bahçeleri ile ilgili yaptırımlar içeren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik'te yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok vatandaşı etkileyecek olan yönetmelikle ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurum ve kuruluşlara orta yolun bulunması talimatını verdiği bildirildi.

MKYK'da sunumlar yapıldı

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı tarafından MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumun ana gündem maddesi belde statüsü kazanan 7 yerleşim yerinde haziran ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimi oldu. Yapılan sunumda analiz edilen oy oranları ve adayların belirlenmesine yönelik analizler ele alındı.

Teşkilat Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumda ise Ramazan ayında Başkanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kaydedildi. Parti tarafından üyelere yönelik ziyaret çalışmalarının başlatılacağı da öğrenildi. Ayrıca Parti teşkilatlarının daha önce AK Parti'ye üye olan ama üyeliğini iptal eden vatandaşlara yönelik de ziyaret gerçekleştireceği dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı