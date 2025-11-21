Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Haberler

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

  • Antalya'nın Serik ilçesinde, mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Kazada 17 yaşındaki Nadya Başbüyük ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Kaza, Antalya-Alanya Karayolu'nda Yukarıkocayatak kavşağında meydana geldi ve otomobil sürücüsü O.D. gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, mezuniyet fotoğrafı çekiminden eve dönen iki lise öğrencisine otomobil çarptı. Kazada öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya Karayolu'nda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven (17) ve Nadya Başbüyük (17) iddiaya göre Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

İKİ GENÇ KIZ YOLA SAVRULDU

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

NADYA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Tedavisi süren Başbüyük'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü O.D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNaçizane yorumcu:

Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Yalnız bu vakitte ne mezuniyeti ?

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Servisin suçu yok ama değil mi? Her gün gençlerimiz ölüyor. Uyuşturucu kullanıyor. Silahla birbirini öldürüyor.her gün bıçaklama haberleri, bunları göre göre normalleştirdik. Kızlara tecavüz etmeye kalkanlar, sokaklarda küçücük çocuklarda küfürler, küfürlere gülenler, savcılığa gittiğinde mağdur olan kişinin adalete inanmayışı. Ülkede iyiye giden bir tane şey görüyorum. Eskiden askeri mallara harcadığımız ürünler ülkemizde daha fazla üretilmeye başladı. Ama ülke için savaşmak isteyen genç yok.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
