Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde, mezuniyet fotoğrafı çekiminden eve dönen iki lise öğrencisine otomobil çarptı. Kazada öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya Karayolu'nda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven (17) ve Nadya Başbüyük (17) iddiaya göre Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı otomobil çarptı.
İKİ GENÇ KIZ YOLA SAVRULDU
Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ELA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
NADYA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Tedavisi süren Başbüyük'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü O.D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.