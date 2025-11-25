Haberler

Mersin'de şok eden görüntü: Evden 10 kamyon çöp çıktı

Mersin'de şok eden görüntü: Evden 10 kamyon çöp çıktı
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevreyi saran kötü koku üzerine bir eve baskın yapan ekipler, içeriden 10 kamyon çöp çıkarılınca şaşkına döndü. Şikâyetler sonrası harekete geçen zabıta, Müfide İlhan Mahallesi'ndeki adreste inceleme yaptı.

  • Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
  • Evde eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulundu.
  • Temizlik çalışması gün boyu sürdü ve tonlarca çöp tahliye edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü koku, haşere oluşumu ve görüntü kirliliği şikayetleri üzerine Müfide İlhan Mahallesi'ndeki evde inceleme yaptı.

Ekipler, ikametin girişinde, bahçesinde ve odalarında çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi.

KAMYONLAR GİTTİ GİTTİ GELDİ

İş makinelerinin desteğiyle yürütülen temizlik çalışmasında evden 10 kamyon atık çıkarıldı.

Gün boyu süren çalışmada evden tonlarca çöp tahliye edildi. Atıkların kaldırılmasıyla birlikte kötü koku ve görüntü kirliliği büyük ölçüde ortadan kalkarken, mahallede yaşanan haşere sorununun da azaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
