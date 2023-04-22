Meral Akşener'den Erdoğan'a: "Bebek Katiliyle El Elele Tutuşan Sensin Recep Bey. Onun Kardeşine 'Bizim Mehmet' Dedin.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerine, “Bir, bebek katiliyle el ele tutuşan sensin Recep Bey. Onun kardeşine ‘bizim Mehmet’ dedin. Akraba mısınız muhterem? İki, Osman Öcalan’ı Kandil’den getirip TRT’ye çıkardın Recep Bey. Sen bunlarla akraba mısın? Bu el PKK’da, bu el Hizbullah’da muhterem. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü” şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine, "Bir, bebek katiliyle el ele tutuşan sensin Recep Bey. Onun kardeşine 'bizim Mehmet' dedin. Akraba mısınız muhterem? İki, Osman Öcalan'ı Kandil'den getirip TRT'ye çıkardın Recep Bey. Sen bunlarla akraba mısın? Bu el PKK'da, bu el Hizbullah'da muhterem. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü" şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kırıkkale kent merkezinde düzenlenen mitingde konuştu. Akşener, konuşmasında, vatandaşlardan "Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" diyerek oylarını istedi. Akşener, miting konuşmasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisi için kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yanıt verdi.

Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, Recep Bey dünkü yaptığı konuşmada dedi ki 'Sayın Kılıçdaroğlu teröristlerden talimat alıyor.' Ben talimat özürlü bir şahıs olduğum için bana talimat diyemedi. Teröristlerle el ele dedi. Peki muhterem; şimdi Kırıkkale'ye geliyorsun, diyorsun ki bunlar PKK'lı. Diyarbakır'a gidiyorsun Meral Akşener için diyorsun ki faili meçhulcü. Arkadaş karar ver ya ben neyim? Ama bu el sıkışmak çok ilginç bir şey. El ele tutuşmak.

"BEBEK KATİLİYLE EL SIKIŞAN SENSİN RECEP BEY"

Bir, bebek katiliyle el ele tutuşan sensin Recep Bey. Onun kardeşine 'bizim Mehmet' dedin. Akraba mısınız muhterem? Bizim Mehmet diyorsun kardeşine. İki, Osman Öcalan'ı Kandil'den getirip TRT'ye çıkardın Recep Bey. Sen bunlarla akraba mısın? Bu el PKK'da, bu el Hizbullah'da muhterem. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Biz burada insanımızı şucu bucu diye ayırmayı reddettiğimiz için bugün burada beraberiz.

BİLGE YILMAZ'I YANINA ALDI

Akşener, otobüs üzerinde yaptığı konuşma sırasında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı da yanına aldı. Akşener şöyle konuştu:

"Bu şehir bir emekli şehri. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemezsiniz. Üç yıldır esnaf geziyorum. Üç yıldır bu dükkanların içine girdim. O dükkanların içinde hiçbir zaman kendi partimi övmedim. Başka partileri yermedim. Sadece dertleri dinledim. O dertleri dinledikten sonra bu arkadaşımın (Bilge Yılmaz) başında bulunduğu ekipler çözümler üretti. O çözümleri iktidarla paylaştık. Yapın bunları dedik. Bunlar miri maldır. Yeter ki milletimiz faydalansın dedik. Bir kısmını yaptılar, bir kısmına ellemediler.

"BİZ BUNLARI SÖYLEYE SÖYLE 7500 LİRAYA ÇIKARDILAR"

Oğlu 82 puan alıp, mülakatta elenmiş bir annemin feryadı. 92 puan alıp atanamamış çocuklar gördüm. Ama AKP'de ayısı dayısı olanlar 52 puanla, 60 puanla atanmışlar. İşte buna haram olsun, zıkkım olsun. O dönemde gezerken gördük ki biz, beş çeşit emekli maaşı var. 1500 lira var, 1900 lira var… Geldim bu arkadaşımıza dedim ki 'Bunu nasıl çözeriz?' Sayın Genel Başkanım dedi. Emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Asgari ücretin de hesabı yapıldığında içinden vergi alınmaması gerekiyor. Biz bunları söyleye söyle 7500 liraya çıkardılar.

"MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ'Nİ ALDILAR ELİNİZDEN. KİT OLMAKTAN ÇIKARDILAR. İNSANLAR İŞTEN ÇIKARILDI"

Bu şehirde yüzde 25 işsiz genç var. Onu da biz çözeceğiz. Makine Kimya Endüstrisi'ni aldılar elinizden. KİT olmaktan çıkardılar. İnsanlar işten çıkarıldı. Yerine yenisi alınmadı. Onu da biz yeniden ihya edeceğiz ve bu şehirde işsiz genç kalmayacak inşallah.

"100 BİN ÖĞRETMENİ 15 MAYIS'TAN BİR AY SONRASI İÇERİSİNDE TAMAMINI TAYİN EDECEĞİZ"

100 bin öğretmenin 15 Mayıs'tan bir ay sonrası içerisinde tamamını tayin edeceğiz. 100 bin öğretmenimiz öğrencilerine kavuşacak. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Köylere hem öğretmen gelecek hem camii açılacak hem de tarımda veterinerinden ziraat mühendisine kadar…

Bilge Önal'ın 30 yıldır ABD vatandaşlığı almadığını vurgulayan Akşener, "Hakikaten sayın Recep Bey, yerli ve milli mi arıyorsun, ahan da burada" dedi.

"EĞER SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNİ, AZMETTİRİCİLERİNİ BULMAZSAM NAMUSSUZUM"

Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal'e bir oyunuz Meral'e… Söz mü? Allah razı olsun. Burada tam böyle hilal bıyıklı kardeşim dedi ki 'Bozkurtlar tehdit edilemez.' Doğrudur. Bugüne kadar tehdit edebilen babayiğit olmadı. Ama eğer Sinan Ateş'in… Sırf o nedenle bulacağım. Eğer Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü, dinleyin beni ikiniz. Hilal bıyıklı…Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim. Onun için hep birlikte Sinan'ın katillerini, yani hukukun adaletin nasıl işlediğini göreceksiniz. Önce evim basıldı. Hepsi beraat etti. Önce namusuma, şerefine hakaret edildi, bedelini ağır ödetiyorum herkese merak etmeyin, ama beraat ettiler. Basın danışmanım saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Selçuk Özdağ ölümden döndü. Beraat ettiler. İstanbul İl Başkanımız saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Partimiz kurşunlandı, eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi. Eğer buna müsaade edersek biz, sokakta gezemezsiniz. Benim ağabeyimin yerinde döner. Benim abimin ahı beni tutar. Nihat Güler'in ahı beni tutar. Onun için şart olsun, ant olsun onların hesabını soracağız. El Ele verip bir oy Kemal'e bir oy Meral'e birlikte tarih yazacağız."