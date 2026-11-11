Mersin Tarsus'ta kaçış rampasında varillere çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Mersin Tarsus'ta kaçış rampasında varillere çarpan kamyonun sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaza, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre fren arızası nedeniyle kaçış rampasına giren kitap yüklü kamyon plastik varillere çarptı; itfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Mersin'de otoyolda fren arızası nedeniyle girdiği kaçış rampasında varillere çarpan kitap yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Tarsus ilçesi Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kitap yüklü kamyon, iddiaya göre, fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdi. Kamyon, rampanın sonundaki plastik varillere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni adli tıp kurumunun morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber - Kamera: Tarsus (Mersin)