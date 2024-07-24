TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavganın ardından grup başkanvekilleri temiz bir dil ve üslup çağrısı yaptı

(TBMM)- Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasındaki yaşanan kavga nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanan TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan kavga üzerine söz alan partilerin grup başkanvekilleri, konuşmalarda temiz bir dil ve üslup kullanılması gerektiğini dile getirdi. Grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında da yine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında atışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında "hırsızlık" atışmasıyla başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine verilen aranın ardından yeniden toplandı. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından başlayan oturumda, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

DEM Parti'li Temelli: "En fazla hakarete, saldırıya maruz kalan grup DEM Parti grubudur"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Yaşadığımız sahneler içimize sindirebileceğimiz sahneler değil, toplumun gözü, kulağı burada. Herkes derdine çare arıyor. Bizim de içimize sindiremediğimiz sözleri tabi kabul etmiyoruz. Geçmişte de dedik ki kürsüde temiz bir dil kullanalım, siyaset üretelim ama bazen sataşmaların etkisi bu türden yerlere bizi sürüklüyor. Böyle durumlarda sözle belki de ama bu Meclis'in hukukuna uygun davranışlarla aşılabilecek şeylerin şiddette sürüklenmesi asla kabul edilebilir değil. Buna son verme iradesini dile getirdikten sonra hala bu saldırganlığı kabul etmek mümkün değil. Bu Meclis'te sürekli olarak şiddet yoluyla bir şeyleri yapabilme, sayısal çoğunluğa dayalı olarak bir şeyleri yapabilme aklından, anlayışından kendimizi kurtarmalıyız. Muhakkak o üslubun düzeltmesinin bir yolu vardır ama bu saldırganlıkla sonlanmaz aksine toplumu daha fazla gereriz. Biz grubumuz olarak bugünden itibaren temiz bir dil ve güçlü bir siyaset ilkesel olarak kabulümüzdür ama bütün gruplar için de bir ilke olmasını ve bu konuda tutarlı davranılmasını istiyoruz.

Hakaret olarak dile getirilen şeyler karşılıklı olarak geliştiği konusunda hepimiz hemfikiriz çünkü tutanaklar ortada. Ama sonrasında yaşadığımız sahne kabul edilebilir değildir. Kaldı ki en fazla hakarete, saldırıya maruz kalan grup DEM Parti grubudur. Söz demek, hakaret değildir. Eğer hakaret de olmuşsa o da söze dahildir sözün içerisinde halledilmelidir."

AK Partili Usta: "Ağza alınmayacak sözlerle iş çığrından çıkmıştır"

Temelli'nin konuşması sırasında AKP ve DEM Parti milletvekilleri birbirine laf attı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tutanakların tek tek okunarak bir değerlendirme yapılarak karar alındığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Meclis'te yaşanan şiddet görüntülerinden hepimiz rahatsızız. Milletin kürsüsünden konuşmanın da bir edebi usulü var. Zaman zaman kasıtlı olarak grubumuza dönülerek hakaretlerin edildiğini gördük ve ısrarla devam eden hakaretleri gördük. Hatibin kürsüden ağza alınmayacak sözlerle iş çığrından çıkmıştır. Her grubun hatiplerinin kürsüye çıktığında kendi ürettiği siyasetiyle, temiz dille konuşmasını istiyoruz. Eğer hatip kürsüde bu hakaretleri başlatmamış olsaydı bunları yaşamamış olacaktık" diye konuştu.

Saadet Partili Kaya: "Meclisin itibarını düşürücü görüntüler"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Bizde sözün gücünün temiz bir dilden geçtiğini, itirazın gücünün de temiz bir itirazdan geçtiğini düşünüyoruz. TBMM çalışmalarında öncelikle kürsüdeki hatibin ve miletvekillerinin, TBMM'nin itibarına yakışır bir dil ve tutum içinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Meclisin itibarını düşürücü görüntülerden hep beraber kaçınmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İYİ Partili Kavuncu: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Tartışmaya konuşmaya birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Burada Türk milletine yakışır uslüpla, yakışır şekilde konuşmamış reaksiyon vermemiz lazım. Oturum kapandıktan sonra da herkesin serbest istediğini söyleyip yapabileceği davranış bu Meclis'e yakışmaz. Oturum kapandı diye her türkü şiddeti veya küfürü kullanacağımız anlamına gelmez" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Kınanması gereken uslüplara, davranışlara tanık olduk. TBMM'de zaman zaman benzeri durumlar yaşandı. Kürsüde ve yerinden söz alan hatiplerin hakaretten, hatta küfüre varan hakaretten tahriklerden kaçınması gerekir. Bir şahsı, grubu hedef alan küfre varan ifadeler asla kabul edilemez" diye konuştu.

CHP'li Başarır: "Eleştiriye tahammül göstermek zorundayız"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Az önce yaşanan olaylar bana göre sağduyulu yurttaşları, Türkiye'yi hepimizi üzdü. Genelleme yapmak bana göre doğru değil. 'Hepiniz hırsızsınız' demek doğru laf değil ama muhatabıyla ilgili eleştiri yapmak bana göre gayet makul. Eleştiri dozu biraz arttığı zaman hukuk çerçevesinde eleştiriyi arkadaşımız yapıyorsa tahammül göstermek zorundayız" dedi.

AK Parti sıralarından tepkiler gelmesinin ardından Başarır, "İşte tahammülsüzlük bu, arkadan bilmeden, anlamadan laf atıyorsunuz" diye konuştu. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti milletvekillerine yönelik sakin olmaları konusunda uyardı.

Başarır, sözlerinin sık sık kesilmesi sebebiyle, "Benim cümlelerimi Türkiye duyuyor. Kapatalım o zaman konuşmayalım. Konuşmaya gerek yok. Siz bu oturumu yönetiyorsunuz, siz konuşurken bile laf atılıyor, bakın böyle olmaz.... Birbirinin üzerine yürümek, küfretmek, vurmak bunlar hoş görüntüler değil olmuyor. Türkiye görüyor şu an benim kullandığım cümlelere bile tahammül edemiyorlar herkes görüyor bunu" dedi.