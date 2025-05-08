Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı

KADIKÖY'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A.D ve A.Ö 'çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen M.A.D ve A.Ö yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'BIÇAKLANMA ANINI GÖRMEDİM'

Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda, "Engelli raporum vardır. Hatırlamama, yazamama ve konuşamama şeklinde bir raporum vardır. Bunu savcılıkta dosyaya ekledim. Olay günü sabah 6-7 gibi 15 Temmuz otobüs durağının orada 18E halk otobüsüne bindim. Otobüsün içerisinde B.B'yi gördüm. Tesadüfen görmüş oldum. Bana 'Nereye gidiyorsun' dedi. Kadıköy bit pazarına gittiğimi ve ayakkabı alacağımı söyledim. Bizim bit pazarında yerimiz var ve amca çocuklarımın hepsi burada çalışır. O da 'Gel madem öyle birlikte gidelim' dedi ve Uzunçayır otobüs durağında indik ve pazara yürüyerek geldik. Toplam yarım saat yolculuk yaptık. Pazara ben ve B.B. birlikte girdik. B.B.'yi mahalleden tanırım. 2-3 defa selamlaşmışlığımız vardır. Ancak çok bir samimiyet yoktur. U.B. ve M.A.D.'yi tanırım fakat onlarla da fazla samimiyetim yoktur. Ben ve B.B. pazarda yürüyorken U.B. ve M.A.D. ile karşılaştık selamlaştık. Bu esnada B.B. U.B.'ye yönelik, 'Çocuk bana omuz attı, benden özür dilesin konuşalım' dedi. U.B.'de 'Tamam gidelim' dedi. Bunun üzerine ben biz buraya kavga etmeye gelmedik. Bırakın herkes alışverişini yapsın dedim. Bunun üzerine M.A.D., B.B. ve U.B yürüyerek benim yanımdan ayrıldılar. Ben de 5 metre kadar gerilerinden yürüdüm. Bir anda B.B., Mattia Ahmet Minguzzi'nin peşinden koşarak kafasının arkasına doğru yumrukla vurmaya başladı. Mattia Ahmet Minguzzi de kendisini korumak için B.B'yi ittirmeye çalışıyordu. Pazarda bulunan esnaflar araya girip ayırdılar. 'Bırakın beni bırakın beni' diye B.B. bağırıyordu. Mattia Ahmet Minguzzi isimli şahsı tanımam. Yanındaki 2 çocuğu da tanımıyorum. Kimse B.B'ye yardım etmedi. Ben o gün B.B'de hiç bıçak görmedim. Diğer çocuklarda da bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra 2 arkadaşı Mattia Ahmet Minguzzi'yi alıp götürdüler. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi orada 'Gel otur sana bir çay ısmarlayalım' dedi. Bu esnada B.B. onu tutan ağabeye 'Bırak beni, ben gideceğim' diyordu. Birden B.B. koşmaya başladı. M.A.D. ile U.B'nin ne yaptığını görmedim. Benim önümde bir duvar olduğu için bıçaklanma anını görmedim. Yerde kimsenin Mattia Ahmet Minguzzi'ye tekme attığını görmedim" dedi.

'MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN BIÇAKLANDIĞINI BABAMIN SÖYLEMESİ ÜZERİNE ÖĞRENDİM'

Şüpheli A.Ö. sorgusunun devamında, "Daha sonra ben pazardan ayrıldım. M.A.D. ve U.B. ile karşılaştım. Yanlarında B.B. yoktu. Ben bu sahışlara eve gidiyorum dedim. Onlar da 'Tamam biz de eve gidelim' dedi. Pazar girişinde bir PTT vardır. Bu PTT'nin orada da bir otopark vardır. B.B.'nin burada bizi beklediğini gördük. Eve gideceğimizi söyledik. O da 'Tamam o zaman ben de eve gideyim' dedi. Sonra 4 kişi birlikte Uzunçayır metrobüsüne gittik. Ben burada bir tane simit aldım. B.B'ler üç kişi olarak yukarıya çıkmıştı. Ben de güvenlik ağabeye hitaben akbilim yok bir seferliğine geçebilir miyim dedim. O da hadi bir seferliğine geç dedi. Kimse benim akbilimi sağlamadı. Ben, M.A.D'in beyanında geçen hususu kabul etmiyorum. Kimse benim yerime akbil basmadı. Bu arada ben yukarıya doğru diğer suça sürüklenen çocukların yanına giderken, B.B. eliyle bıçaklama hareketini diğer suça sürüklenen çocuklara anlatıyordu. Ben gelince sustular. Onlara simit yer misiniz diye sordum istemediler. Daha sonra Metrobüse bindik ve Sancaktepe metrosuna binmek üzere indik. Sarıgazi metro durağında dördümüz de indik. Ben ve B.B. bilardo oynamaya gidecektik. İkimiz diğer kişilerden ayrıldık. B.B. bu esnada bilardo salonuna baktı. Kapalı olduğunu görüp yanıma geri döndü. Bu esnada babam beni aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin' dedi. Ben de eve yaklaştım geliyorum dedim. 'Çabuk gel' dedi. Ben kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B.'nin elinde bıçak görmedim. Pazarda koştuğum esnada sıcak oldu ve montumu çıkartıp poşete koyması için U.B.'ye verdim. B.B.'nin arkasından koşmuş olabilirim fakat ne elinde bıçak gördüm ne de herhangi birşey yapacağından bilgim yoktu. U.B.'nin elindeki beyaz poşet içerisindeki mont bana aittir. U.B'nin, Mattia Ahmet Minguzzi'yi eliyle gösterdiğini görmedim. B.B. bize eliyle bir yön gösterme yapmadı. Ben Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Olayın hepsini anlattım. Suçsuzum. Serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

'BU BİSİKLET DEĞİL KARDEŞİM KAY KAY' ŞEKLİNDE CEVAP GELİNCE TARTIŞMA ÇIKACAK DİYE B.B.'Yİ UZAKLAŞTIRDIM'

Şüpheli M.A.D. hakimlik sorgusunda, "Bana sormuş olduğunuz suça sürüklenen çocukları tanırım. Benimle beraber tutuklamaya sevk edilen A.Ö. 1-2 senedir tanırım. Aynı mahallede oturuyoruz. Çok samimiyetim yoktur. Diğer suça sürüklenen çocuk B.B'yi 3-3,5 senedir tanırım. Yenidoğan Mahallesi'nde oturduğu için tanıyorum. Onunla da çok samimiyetim yoktur. Zaten benden yaşça küçüktür. Diğer suça sürüklene çocuk U.B. ise 4-5 aydır tanıyorum. Olayın üzerinden bir süre geçtiği için her şeyi çok detaylı hatırlamıyorum. Ancak olay günü sabah 06.00 sıralarında ben İnstagram isimli uygulama üzerinden U.B.'yı aradım ve Kadıköy'deki bit pazarına gidelim mi dedim. O da 'Gidelim' dedi İkimizin de spor ayakkabı alma düşüncesi vardı. Buluştuk, otobüse bindik. U.B. ile beraber bit pazarına yakın Akasya AVM civarında 07.45 sıralarında otobüsten indik. Ben o gün kesinlikle B.B. veya A.Ö.'ye bit pazarına gideceğimi söylemedim. U.B'nin ise diğer suça sürüklenen çocuklara bu durumu söyleyip söylemediğini bilmiyorum. U.B. ile diğer suça sürüklenen çocuklarla tanışırlar. Yani gruptaki herkes birbirini tanır. İlk etapta bit pazarında U.B. ile biraz dolaştık. Karnımız açıktı. Bir sandviç alıp yedik. Daha sonra büfe yanında oturduğumuz esnada B.B. ve A.Ö. tesadüfen yanımızdan geçtiler. Biz onları gördük. Onlar bizi görmedi. Tezgahlara bakıyorlardı. Yaklaşık 5 dakika sonra pazar içerisinde dolaşırken B.B. ve A.Ö. ile karşılaştık. Benim ayakkabı alacağım yer henüz açılmamıştı. Bu nedenle dördümüz bit pazarının üstündeki parka gittik. Biraz zaman geçmesini bekledik. Biz parkta otururken yanımızdan daha önceden tanımadığım müteveffa Mattia Ahmet Minguzzi ve yanında yine tanımadığım 2 kişi geçtiler. B.B., Mattia Ahmet Minguzzi ile tartıştı. Tam ne konuştuklarını hatırlamıyorum. Küfürleşme veya tehdit olmadı. Ben, A.Ö. ve U.B. tartışmayı dinledik. Büyütecek bir şey olmadığı için de kişiler oradan uzaklaştı. Müteveffa Mattia Ahmet Minguzzi ve yanındaki 2 kişi merdivenlerden inerek pazara doğru gittiler. B.B. bize çocuklarla ilgili herhangi bir söz söylemedi. Çocuklara söyle yapacağım veya böyle yapacağım şeklinde bir söz söylemedi. Biz ayakkabı alacağım yerin açılmış olduğunu düşünerek tekrar gittik fakat yine açılmamıştı. Yine dolaşmaya devam ettik. Orada da tekrardan müteveffa Mattia Ahmet Minguzzi ve yanındaki 2 kişi ile tekrar karşılaştık. B.B. ile Mattia Ahmet Minguzzi tekrar konuştular. B.B., Mattia Ahmet Minguzzi'ye 'Burada bu saatte bisikletli çocukların ne işi var' dedi. Karşı gruptan da kimin cevap verdiğini tam hatırlamıyorum, 'Bu bisiklet değil kardeşim kay kay' şeklinde bir cevap geldi. Burada biraz tartışma cıkacağını anlayınca B.B.'yi tuttum ve kendisini çektim. Gel gidelim boşver dedim. Burada yine dördümüz uzaklaştık" dedi.

'B.B.'NİN MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN BACAĞINA 2 KEZ BIÇAK VURDUĞUNU GÖRDÜM'

Şüpheli M.A.D. sorgusunun devamında, "Ayakkabı bakmaya devam ettik. Diğer suça sürüklenen çocuklarında benim amacım ayakkabı veya elbise almaktı. U.B. spor ayakkabı aldı. Yaklaşık 5 dakika sonra yine gezdiğimiz esnada Mattia Ahmet Minguzzi ve arkadaslarına tekrar denk geldik. Burada B.B.'nin söz söylediğini görmedim fakat B.B.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'e bir yumruk attığını gördüm. A.Ö. ve U.B.'de B.B.'nin yanındalardı. Tezgahta bulunan vatandaşlar B.B.'yi ve Mattia Ahmet Minguzzi'i ayırdılar. O hengamede birisinin küfür ettiğini duydum fakat kimin küfür ettiğini bilmiyorum. Pazar çalışanları olan esnaflar B.B.'yi sakinleştirdiler B.B. çok sinirliydi. Hatta 'Gel sana bir çay ısmarlayalım sakinleş' dediler. B.B. sakinleşiyor gibi oldu fakat esnaf onu bıraktığı anda koşmaya basladı. Ben, A.Ö. ve U.B., B.B.'ye boşver bırak gidelim gibi sözler söylüyorduk. Ben hiçbir zaman B.B.nin tezgahtan bıçak aldığını görmedim. Ben hiçbir zaman bıçaktan haberdar değildim. Bizden biraz ileride tam metre olarak hatırlamıyorum B.B.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin bacağına 2 kez bıçak ile vurduğunu gördüm ardından göğsüne 2-3 kez bıçak ile vurduğunu gördüm. Eli yumruk atar vaziyetteydi. Mattia Ahmet Minguzzi yere düştü. O esnada U.B. tekme atarak yerde olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin kafasına vurdu. Mattia Ahmet Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Mattia Ahmet Minguzzi zaten olay öncesinde arkası dönük bir vaziyetteydi. Ben olayın etkisiyle şok oldum. Tedirgin oldum. Benim hemen 5 metre gerimde A.Ö. vardı o da şaşırdı ve donakaldı. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net bir şekilde görülüyor. B.B.'yi hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Bize güvenerek böyle bir şey yapmadı. Ben çünkü öncesinde de ona boşver gidelim buradan seklinde sözler söylemiştim. Hatta sakinleştirdim. Bir sürü pazar esnafı vardı. Onlar da B.B.'ye engel olamadı. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Daha sonra biz Uzunçayır metrobüs durağına henüz varmadan B.B. yanımıza geldi. Fakat kesinlikle kendisiyle buluşma konusunda haberleşmedik. Telefonda görüşmedik. B.B. yanımıza arka taraftan dolanarak geldi. B.B.'nin yanında bıçak yoktu zaten kamera kaydında bıçağı fırlattığı gözükmektedir. Ben ve A.Ö., B.B.'ya niye böyle bir şey yaptın, yazık günah sen çocuksun karşı tarafta çocuk dedik. Herhangi bir cevap vermedi" şeklinde konuştu.

'U.B., B.B.'YE TEKME ATTIM GÖRDÜN MÜ ŞEKLİNDE SÖZ SÖYLEDİ'

Şüpheli M.A.D., "B.B. normal bir durumdaydı. Üzüntü veya panik halini görmedim. Böyle bir hali yoktu. U.B. bu esnada 'B.B.'ye tekme attım gördün mü' şeklinde bir söz söyledi. Yani ben ve A.Ö. vurmadığımız için U.B., B.B.'ye vurmamazlık yapmadım şeklinde kendisine destek olur tarzda konuşuyordu. B.B.'ye yaptıklarının kötü olduğunu söyledik fakat kendisi pek umursamadı. Daha sonra metrobüse doğru yöneldiğimizde benim ve U.B.'nın akbili vardı. Diğer suça sürüklenen çocuklarda akbil yoktu. Uzunçayır'da metrobüse bindik, B.B. metrobüsteyken bize 'Ben bıçakladım bir şey olur mu, ne yapmalıyım' diye sordu. Biz zaten olayın şokundaydık. Altunizade'de dördümüz de indik. Yani metrobüse beraber binme gibi bir planımız yoktu. Dördümüzün de aynı yerde inme sebebimiz evlerimize en yakın metronun orada olmasından ötürüdür. Sancaktepe metrosuna bindik ve Sarıgazi durağında dördümüz indik. Ben tek başıma evime gittim. U.B. evine gitti. A.Ö. ve B.B., Sarıgazi metro durağında indikten sonra bize bilardo oynayacaklarını söylediler. Olay günü bir cuma günüydü. Herkes işteydi. Kimseye ilk etapta bir şey anlatmadım. Ertesi gün veya olay akşamı olayı anneme anlattım. Sonra B.B.'nin yakalandığını biliyorum. Ben kimseye yardım etmedim. Olay planlı bir olay değildir. Benim birşeye karışmadığım ortadadır. Müştekilerin beyanlarını kabul etmiyorum. Ayakkabı almaya gittim. Tekrar etmem gerekirse ben sadece U.B. ile haberleşerek söz konusu pazara gittim. B.B. ve A.Ö.'den haberdar değildim. Müteveffa şahıs Mattia Ahmet Minguzzi'i önceden zaten tanımam. Yanındaki arkadaşlarını da tanımam. Herhangi bir husumetim veya tanışıklığım yoktur. Serbest bırakılmak istiyorum. Ben halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı" dedi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli A.Ö. ve M.A.D. hakimlik sorgusunun ardından 'çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.