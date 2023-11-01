Meteoroloji saat verdi! Yarın İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; yarın sabah 09.00'dan itibaren Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların sabah 09.00'da başlayıp akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.