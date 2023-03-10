Marmara için uyarı üstüne uyarı! Yarın İstanbul dahil 7 ilde şiddetli fırtına bekleniyor

LODOS UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için lodos fırtınası uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için lodos fırtınası uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın; Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yarın, güney (lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

AĞAÇ DEVRİLMESİ, ÇATI UÇMASI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT!

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AFAD'DAN İSTANBULLULARA UYARI MESAJI

AFAD, vatandaşlara gönderdiği uyarı mesajında, "Meteoroloji'ye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" ifadelerini kullandı.