Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Lütfen Bir Talimat Veriniz; Bütün İllerde, Bütün Büyükşehirlerde Aynı Önergeyi Bizim Partili Arkadaşlarımız...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ABB Meclisi’nde AKP Grubu’nun önerisi ve oyçokluğu ile alınan kararla zaten indirimli satılan suyun fiyatında yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin, “Sayın Genel Başkan’ım huzurunuzda söylüyorum; biz, Ankaralıyı müşteri gibi görmüyoruz. İktidarın bu yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ABB Meclisi'nde AKP Grubu'nun önerisi ve oyçokluğu ile alınan kararla zaten indirimli satılan suyun fiyatında yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin, "Sayın Genel Başkan'ım huzurunuzda söylüyorum; biz, Ankaralıyı müşteri gibi görmüyoruz. İktidarın bu yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun" dedi.

Yenimahalle Belediyesi'nin Turgut Özal Mahallesi'nde yapacağı 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi'nin temeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün atıldı. Törene, ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, törende şunları söyledi:

"SEÇİMLERDEN ÖNCE ŞEFFAF, KATILIMCI, HESAP VEREBİLİR YÖNETİMLER SÖZÜ VERDİK"

"Seçimlerden önce şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetimler sözü verdik. 3 bin 200 ihalemiz canlı yayınlandı. Yaptığımız hizmetlerin maliyetleri pankartla duyurulup halka hesap veriliyor. İnternet sitemizde, neye ne kadar para harcadığımız hemen görülüyor. Kentle ilgili karar alırken anketler yapılıyor. Bin 800 bileşeni ile Ankara Kent Konseyi'nde, Ankara için birlikte çözüm arıyoruz. Bütün bunları yaparken pandemi dönemi ve ekonomik kriz ortamı yaşandı. Biz de halkımızın yanında olmak için kolları sıvadık.

"HALKIMIZ UCUZ ULAŞIMDAN FAYDALANSIN DİYE ANKARA BELEDİYESİ'NİN BÜTÇESİNDEN EGO'YA 2021 YILINDA 835 MİLYON LİRA AKTARDIK"

Göreve başladığımızdan bu yana, EGO'da doğal gaz giderlerimiz yüzde 1.143 arttı. Şu anda doğal gaz gideri, EGO'dan elde ettiğimiz geliri bile karşılamıyor. Özellikle metroda elektrik giderlerimiz yüzde 725, mazot giderlerimiz ise yüzde 119 arttı. Buna rağmen, EGO'da son 10 yılın bilet ortalaması 1 dolardı, bugünün değerleri ile 18,6 liraya otobüs bileti satılıyordu, şu anda maliyeti 18 liranın üzerinde olmasına rağmen bilet ücretimiz sadece 40 sent, yani 6,5 lira. Halkımız ucuz ulaşımdan faydalansın diye Ankara Belediyesi'nin bütçesinden EGO'ya 2021 yılında 835 milyon lira aktardık. 2022 yılında ise şu ana kadar 1 milyar 611 milyon lira yardım yaptık. Özel halk otobüsü esnafına ise yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon lira destekte bulunduk ki vatandaşımızı ucuza taşısınlar diye.

"ANKARA'NIN, ELEKTRİK ÖDENMEDİĞİ İÇİN SUYUNUN KESİLMESİ AMAÇLANIYOR. BUNUN BAŞKA BİR AMACI YOK"

ASKİ'de ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediye Meclisi'ne, belediyenin gelirlerini bütçeye azaltıcı önerge verilemez. Kanun emridir. 2560 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince belediye meclisinin tarife yapma yetkisi yoktur. Ancak ASKİ Genel Müdürlüğü'nün belirlediği, önerdiği ücretler üzerinden indirim ya da artırma yapılır. Bunun haricinde önerge verilemez. Yine 2560 sayılı Kanun'un 23. maddesi; 'su, maliyetinin ücretinde satılamaz'. Buna rağmen biz zam yapmadık, kaldı ki zam yapılsa dahi Meclis'te çoğunluğumuz yok. 148 üyeden 39 kişiyiz. Alınan kararlar muhalefet ile birlikte alınıyor. Her seçim, suyun maliyeti ya da maliyetin biraz üstünde satılması gerektiğini söyledik. Çünkü Ankara'da son 10 yılda su ortalama 1,60 dolara, yani bugünün parası ile 30 liraya satıldı. Yani halka pahalı su satıldı. Vatandaş müşteri gibi görüldü. Hep bunu eleştirdik. Peki biz ne yaptık? Yüzölçümü bu kadar büyük bir kentte taşınması ve arıtması ile birlikte maliyeti 24 lira olan suyu 13 liraya satıyoruz. Bu rakam, görevi devraldığımızda, Mustafa Tuna döneminde yapılan indirimin dahi dolar bazına baktığında altında. Göreve geldiğimizden bugüne kadar ASKİ'nin elektrik gideri yüzde 867 artmasına rağmen Meclis'te alınan bu yanlış kararla yüzde 50 indirilirse bilin ki Ankara'nın, elektrik ödenmediği için suyunun kesilmesi amaçlanıyor. Bunun başka bir amacı yok.

"LÜTFEN BİR TALİMAT VERİNİZ; BÜTÜN İLLERDE, BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERDE AYNI ÖNERGEYİ BİZİM PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZ VERSİN VE YÜZDE 50 İNDİRİMİ HEPSİNDEN İSTEYELİM"

Sayın Genel Başkan'ım, huzurunuzda söylüyorum; biz, Ankaralıyı müşteri gibi görmüyoruz. İktidarın bu kadar yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun. Bizler yine ne yapar ederiz, açık ihaleler ile katılımı fazla yaparak elde edeceğimiz indirimle Ankaralıya hizmetten vazgeçmeyiz. Aynı hizmetleri fazlası ile yaparız.

Pahalı su satıp elde ettikleri 22 milyar lirayı ASKİ'den Büyükşehir'e aktardılar. Bunu seçimlerde söylediğimizde 'Ne var' dediler, 'bu cepten çıkıyor, bu cebe girdi'. Hayır, siz ASKİ'den aldığınız paralarla keşke Polatlı'nın suyunu götürmüş olsaydınız da biz bunu yapmak zorunda kalmasaydık. Keşke 2010 yılından beri Devlet Su İşleri'nin size söylediği taşkın sahalarını iyileştirseydiniz de Ankara'da bu gördüğümüz seller olmasaydı. Bunların hepsini biz yapıyoruz.

"BİZ GELİNCEYE KADAR HÜKÜMETİN HİÇ DOĞAL GAZ YARDIMI YAPTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ"

Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı yönünde kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, eğitimden mahrum kalmaması için, yıllarca ülkemizde unutulan sosyal belediyeciliği, sosyal devleti, Ankara'daki bütün belediye başkanları olarak Çankaya'sıyla, Yenimahalle, Elmadağ ilçeleri ile beraber el ele vermek sureti ile bütün ülkeyi yeniden hatırlatıyoruz. Sayın Genel Başkan'ım, eskiden kırsal kalkınma dendiği zaman iki tane iş makinesi ziraat odaların verilirdi. Ankara halkına ne tohum dağıtılırdı ne üretim desteği verilirdi. Biz gelinceye kadar hükümetin hiç doğal gaz yardımı yaptığını gördünüz mü? Halk, o öğrenciler protein alsın diye her ay birer kilo et ücreti yatırdığını gördünüz mü? Kim nerede dardaysa mutlaka arkasında Ankara'daki belediyeler var. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz."