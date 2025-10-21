Manisa'da Düğün Geleneklerine Uymayan Akrabalara Ceza: Su Yalığına Atılma

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Sevinçler Mahallesi'nde düğüne geç katılan, yemek taşımayan ve oynamayan "ilgisiz akrabalar" su dolu yalaklara atılarak cezalandırılıyor.

Mahallenin yaşatılan geleneğine göre, düğün törenlerinde mahalle sakinleri, Türk bayrağı açıp davul zurna çalarak damadın akrabalarını evlerinde ziyaret ediyor.

"Sini çıkarma" olarak adlandırılan gelenekte evlenecek çifte hediye edilecek eşyalarla hazırlanması gereken sinileri toplayan vatandaşlar, yöresel mani ve deyişlerle ev sahibini dışarı çağırıyor. Mahalle gençlerinden bazıları yüzlerini siyaha boyayıp davul ve zurna önünde oynuyor.

Ev sahibi evlenecek çift için içerisinde gıda, giyecek ve çeşitli hediyelerin yer aldığı siniyi köyün gençlerine teslim ediyor.

Hediyelik sini hazırlanmadıysa ya da siniye yeterli özenin gösterilmediği görülürse mahalle gençleri muhtarın tespitiyle akrabaya bir ceza kesiyor.

Düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ve düğüne geç gelmek de ceza gerektiriyor. En yaygın ceza olarak eksiği tespit edilenler su dolu yalağa atılıyor.

Mahallelinin kucaklayarak yalağa attığı "ilgisiz akraba" ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynayarak düğünlere renk katıyor.

"Atalarımızdan aldığımız geleneği yaşatıyoruz"

Sevinçler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş, AA muhabirine geleneği uzun yıllardır yaşattıklarını söyledi.

Damadın akrabalarının ziyaret edildiğini ifade eden Yetiş, şöyle konuştu:

"Mahallemizde yıllardır düğünlerde sini çıkarma geleneği olur. Eskiden beri bu geleneğimiz devam eder. Atalarımızdan aldığımız geleneği yaşatıyoruz. Sini çıkarmayan, oynamayan, yemek taşımayan, eğlenceye gelmeyenler akşamdan tespit edilir. Pazar sabahı sini çıkarmada bu akrabalar gençlerimiz tarafından su dolu yalağa atılır. Toplanan siniler oğlan evine götürülür. Gençlerimize ve düğüne gelen misafirlere ikram edilir. Sini de hediyelik eşyalar ise gelin ve damadın düğün hediyesi olur."