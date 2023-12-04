Manisa CBÜ Akademik Açılış Töreni düzenlendi

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar:

"21 AB üyesi ülkeden 85 üniversiteyle 275 Erasmus programı anlaşması imzaladık"

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Şimdiye kadar 21 AB üyesi ülkeden 85 üniversiteyle 275 Erasmus programı anlaşması, ikili işbirliği protokolü kapsamında da 20 ülkeyle 36 farklı anlaşma imzaladık" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı açılış töreni yapıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kaymakamlar, oda başkanları, akademik ve idari personel, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin ve Gazze'deki sivil kişi ve kuruluşları hastane ve eğitim kurumlarını doğrudan hedef alan terör saldırılarını ve bu vahşi saldırılara açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyor, bütün dünyanın buna tepki göstermesini, kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguluyorum. Aynı bölgede iki gün önce ailesiyle birlikte şehit edilen Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'e ve bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesini marka üniversite haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Kibar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bu yıl, hedeflerimiz Cumhuriyetimizin kurucu değerleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde belirledik. En büyük hedefimiz Manisa Celal Bayar Üniversitesini her alanda lider ve marka olan bir üniversite haline getirmek. Sahip olduğumuz güçlü akademik ve idari kadronun yanı sıra öğrencilerimiz ve Manisa'nın gücü sayesinde bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"21 AB üyesi ülkeden 85 üniversiteyle 275 Erasmus programı anlaşması imzaladık"

Üniversitenin uluslararası alandaki başarıları hakkında bilgi veren Rektör Rana Kibar, "Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğümüzce şimdiye kadar 21 AB üyesi ülkeden 85 üniversiteyle 275 Erasmus programı anlaşması, ikili işbirliği protokolü kapsamında da 20 ülkeyle 36 farklı anlaşma imzaladık. Üniversitemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlayacak diğer bir gelişme de Birleşmiş Milletler Akademik Etki Birimi ve Milenyum Kampüs Ağı tarafından yürütülen Milenyum Fellowship programına 2023-2024 eğitim yılı için üniversitemizden 19 öğrencinin seçilmesi ve üniversitemizin Birleşmiş Milletler Milenyum Kampüsü olarak ilan edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ücretsiz ring servisi müjdesi

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kampüs içinde ücretsiz ring servis hizmeti başlattıkları müjdesini verdi. Başkan Ergün, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz en büyük zenginliğimizdir. Sizler bizim ve vatanımızın geleceği için çok önemlisiniz. Burada alacağınız eğitimlerle mesleki hayata en iyi şekilde hazırlanacağınıza yürekten inanıyorum. Bugün itibariyle eğitim öğretim yılı boyunca Muradiye Mahallesi'ndeki Hüma Hatun Yurdu ve üniversite içindeki fakülteler arasında ücretsiz ring servisi başlattığımızın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca Muradiye kampüsünde ve Muradiye Öğrenci Yurtlarının etrafında yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda şu anda çevre düzenlemesi yapmaktayız. Öğrencilerimizin kullanacağı güzel bir alan haline gelecek. Bizler siz değerli gençlerimiz için varız. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz" dedi.

"Ziraat fakültesinin müjdesini sizlerle paylaşmak isterim"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Öğrencilerimiz her biri geleceğimizi aydınlatacak müstakbel birer kültür ve medeniyet meşalelerimizdir. Bu doğrultuda yetişebilmeniz için sizlerden devlet ve millet olarak beklentimiz yüksektir. Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bireyler olarak emin adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor. Binası ve personel altyapısı tamamlanan onkoloji hastanemizin açılışı çok yakın bir zamanda gerçekleştirilecek. 2012 yılında 3638 numaralı kararname ile kurulmuş Diş Hekimliği Fakültemizin inşası yönünde çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Manisamız sanayi, tarım ve hayvancılık noktasında ülkemizin öncü şehirlerinden bir tanesidir. Gerek Manisamızda gerekse de ülkemizde tarımı daha da büyüterek geliştirerek ve zenginleştirerek sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bu da birim alanda elde edilen faydayı ve üretimi arttırmakla olacaktır. Burada eğitim bilim ve teknoloji hususları ortaya çıkmaktadır. Burada ziraat fakültesi ihtiyacının bulunduğunu tespit ettik. YÖK Başkanımız nezdinde bir çok girişimlerde bulunduk. İnşallah çok yakın bir zamanda ziraat fakültesinin müjdesini sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Devlet olarak öğrencilerden yüksek bir beklenti içerisinde olduklarını belirten Manisa Valisi Enver Ünlü, "Cumhuriyetimizin 100. Yılının gururunu yaşadığımız bu önemli yılda, Türkiye Yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin kalkınma hamlesinde hayati role sahip olan en önemli kurumların başında hiç kuşkusuz üniversitelerimiz gelmektedir. Sizler bu üniversitelerin temel taşlarısınız. Azimli ve gayretli çalışmalarınız, bilimsel araştırmalarınız üniversitemizin akademik başarısının temelini oluşturmaktadır. Yeni akademik yılda üniversitemizde, şehrimizde ve ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna damga vuracak başarı hikayeleri yazmak sizlere çok yakışacak. Gençlerden devlet ve millet olarak beklentilerimiz yüksek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği fikri, vicdanı, irfanı hür bireyler olarak sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz gerekiyor. Bu doğrultuda aklını kullanan özgür bireyler olarak ne olursanız olun öncelikle kendiniz olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bu aziz milletin huzurunun, refahının, mutluluğunun, kalkınması için bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden bugünden çalışın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversitede başarılı çalışmalara imza atan akademisyenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Törenin sonunda konservatuar bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından mini konser verildi.