Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (3)
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OTOBÜSÜN BARAJA DEVRİLMESİ, ARAÇ KAMERASINDA Malatya'da, Atabey İskelesi'nde yolcu indiren şoförün kontrolünden çıkan halk otobüsünün, Karakaya Baraj Gölü'ne devrilmesiyle 4 kişinin yaralandığı kaza anı araç içerisinde 4 farklı güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOBÜSÜN BARAJA DEVRİLMESİ, ARAÇ KAMERASINDA
Malatya'da, Atabey İskelesi'nde yolcu indiren şoförün kontrolünden çıkan halk otobüsünün, Karakaya Baraj Gölü'ne devrilmesiyle 4 kişinin yaralandığı kaza anı araç içerisinde 4 farklı güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün baraja doğru gitmesiyle yolcuların panik olması, göl suyunun aracın içerisine girmesi yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel