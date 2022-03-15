Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtar Akademisi sona erdi

MALATYA (Bültenler) - İki gün süren akademi programı çerçevesinde muhtarlara; Muhtarlık Mevzuatı, Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, Muhtarlık ve Halka İlişkiler, Muhtarlık Tarihi, Muhtarlık ve Medya Okur Yazarlığı konusunda muhtarların yerel yönetimlerle ve halkla olan diyaloglarını daha da geliştirmek için eğitimler verildi.

Muhtarların bilgi ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Muhtar Akademisi'ne dönemleri itibariyle ile ilk defa seçilmiş olan ve muhtarlık akademisi programını tamamlayan 13 ilçeden 338 muhtara sertifikalarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan takdim etti.

Muhtar Akademisi programıyla ilgili bilgiler veren Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, "Malatya'mız yıllardır Sayın Başkanımızın terennüm ettikleri gibi aynı zamanda Dar-ül Rifat olarak biliniyor, yani seçkin insanların diyarı. Bizim milletimiz dünyanın kadim milletlerinden bir tanesi ve binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Devlet geleneğimizde de en küçük birim olarak mahalle her zaman örgütlü olmuştur ve her zaman tabir caizse devletin en küçük birimini oluşturmuştur. Selçuklu Mahallesi Osmanlı Mahallesinden Selçuklu Mahallesi de kendinden önceki devletlerden izler taşır" dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, konuşmasının devamında Kent Konseyi ve çalışmaları hakkında bazı bilgiler de vererek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın halkına ve halkının temsilcilerine, seçilmişlerine büyük önem veren bir Belediye Başkanı olduğunu bildiklerini söyledi.

Turgut Özal Üniversitesi tarafından verilen eğitimlerle ilgili konuşan Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, "Bu sertifika töreninde eğitimlerimizle birlikte muhtarların bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz programlarda kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve çözümcü bir yaklaşımla sunması, mahallelerde karşılaşılan yönetsel, hukuki ve sosyal sorunların çözümlemesindeki işlevselliğin arttırılmasına yöneliktir.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi hocalarımızın eşliğinde Fuar Merkezi'nde bir takım bilgiler verildi. Toplam 6 konuda gerekli bilgilendirilmeler ve dersler verildi. Bu Muhtarlık Akademisi eğitim programının tüm muhtarlarımız açısından hayırlı olmasını diler, bu programın gerçekleştirilmesinde üniversitemizle birlikte, başta Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza, Kent Konseyi'ne teşekkür eder, selam ve saygılarımı sunarım" dedi.

Gürkan, " Bizim derdimiz memleketimizin ihyasıdır"

Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında muhtarlardaki heyecanı gördüğünü ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kadim coğrafyamızda geçmiş bin yılın üzerindeki sürecimizi gelecek bin yıllarla taçlandırmak istiyoruz. Coğrafyamız kutsal bir coğrafyadır. Cennet vatanımızın mahallelerinde bizler görev almışız, seçilen kişiler hüviyetine bürünmüşüz. Dar'ül Rifat dediğimiz seçkin insanların yaşadığı diyardan muhtarlarımız, seçkinlerin seçkinini oluşturanlardır. Demokrasi tarihinde muhtarlığın çok önemli olduğunu görüyoruz. Demokrasi bir nehirse o nehri vücuda getiren muhtarlarımızdır. Bizler bir amblem altında seçiliyoruz ama muhtarlarımız sadece isimleriyle seçiliyor. Bu, mahallede güvenilir, adil, adaletli, herkese eşit şekilde yaklaşır ve mahallenin sorunlarıyla ilgili bütün hanelerle ilgilenen kişi olarak seçilir muhtarlarımız. Dolayısıyla böyle vebali bir sorumluluk içerisinde seçilmek kişi açısından da aynı zamanda kendisini otokontrol etme durumunda olduğunun en temel göstergesidir.

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla ilgili kendi mahallelerinde onure edilmelerini, muhtarlarımızın vasıtasıyla hizmetlerin götürülmesiyle birlikte ayrıca muhtarlık müdürlüğümüz tarafından 718 mahallemizin web siteleri açılarak muhtarlıkla ilgili duyuruların, yapılan işlerin ve faaliyetlerinde duyurulması sağlandı. Eğitimler kapsamında muhtarlarımıza gerekli bilgiler verildi. Bu bilgiler muhaceresi içerisinde muhtarlarımız görevlerini ifa ederken layıkıyla yapma sorumluluğu içerisinde en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Bizler özellikle geçtiğimiz süreç içerisinde kırsal kesimlerdeki muhtarlarımıza hizmet etme noktasında bütün imkânlarımızı ve kaynaklarımızı zorlayarak en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ettik. Bugün Türkiye'de açık ara en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Bizim geçmişimiz medeniyet destanları, kahramanlık destanları ve ilim irfan destanları yazmış. Atalarımız bu destanları yazarken bizlerde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Muhtarlarımızda bulundukları mahallelerde hizmet destanları yazacaklar. Hep birlikte el ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bizim derdimiz memleketimizin ihyasıdır. İmarıdır, inşasıdır. Memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlamaktır. Ben muhtarlarımızda bu heyecanı görüyorum. Ben mesai arkadaşlarımıza mahallelere gittiklerinde muhtarları ziyaret etmelerini söylüyorum. Muhtarlarımızın görüş ve düşüncelerini almalarını söylüyorum. Hatta hizmet yaparken planlama yapmış olabilirsiniz ama muhtarlarımızın görüşlerini aldığınızda mühendislik harikalarının harikalarını görürsünüz diye söylüyorum.

Yaptığımız çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere desteği çok. Bu konuda teşekkür ettiğimi ifade ediyorum. Hükümetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin desteklerini alıyoruz. STK'larımızdan ve bürokratlarımızdan da destekler alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sertifika törenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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