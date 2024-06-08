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Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlar

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurduğu ancak 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin; İsrailli esirlerin kurtarılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esiri kurtarmak için 210 Filistinliyi öldürdüğü katliamla ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrailli esirlerin kurtarılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi." açıklamasını yaptı.

BIDEN'DAN SKANDAL "KATLİAM" YORUMU

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. İki lider, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki farklı noktalara düzenlediği ve 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda 4 İsrailli esiri kurtarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Macron ve Biden, 4 İsrailli esirin kurtarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlarABD Başkanı Joe Biden

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

4 İsrailli esirin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Biden, tüm esirlerin salıverilmesi için ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

NETANYAHU: OPERASYON BAŞARILI OLDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından kan donduran bir açıklama yaptı. İsrailli 4 esirin kurtarıldığını belirten Netanyahu, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"TEREDDÜT ETMEDEN OPERASYONU YAPMAYA KARAR VERDİM"

Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum" ifadelerini kullandı.

Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlarİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"TARİHE YAZILACAK BİR OPERASYON"

Kurtarılan esirlerin geri getirmek istedikleri birer altın ve elmas olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu tarihe yazılacak bir operasyon. Bedel ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz ama aynı zamanda kahramanların kitapta ve İsrail tarihinde her zaman anılacağını da biliyorum" şeklinde konuştu.

Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlar

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA YAPILAN SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlar

Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlar

Gazze'de 210 Filistinlinin öldürülmesine Biden ve Netanyahu'dan skandal yorumlar

Kaynak: AA / Güncel

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