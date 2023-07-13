Londra'da yaşayan kalp hastası kadın, Van'da yapılan ameliyatla iyileşti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kalp kapağında kaçak olan 70 yaşındaki Cemile Duran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde mandallama (mitralclip) yöntemiyle yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kalp kapağında kaçak olan 70 yaşındaki Cemile Duran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde mandallama (mitralclip) yöntemiyle yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Cemile Duran, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerinin artması üzerine tedavi olabilmek için seçenekler aramaya başladı.

İngiltere'deki sağlık kuruluşlarında açık kalp ameliyatı önerilen Duran, bunu kabul etmeyerek tavsiye üzerine oğlu Mehmet ve Roehampton Üniversitesinde öğretim üyesi olan gelini Doç. Dr. Eva Eppler Duran ile Van'a gelmeye karar verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan'a başvuran Duran'ın, sol kalp kapağında kaçak olduğu kaçak tespit edildi.

Doç. Dr. Erdoğan ve ekibi tarafından ameliyata alınan Duran'ın kalp kapağındaki kaçak, mandallama tekniğiyle yapılan operasyonda kapatıldı.

İki saat süren ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulan Duran, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Sağlık durumu iyi"

Doç. Dr. Erdoğan, AA muhabirine, geçen hafta merkezlerine başvuran Duran'ın tetkiklerinde sol kalp kapağında kaçak olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yaşının ilerlemiş olması ve rahatsızlıkları nedeniyle kapalı yöntemle ameliyatın öne çıktığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hasta iki yıldır nefes darlığı ve yüksek tansiyon şikayetiyle birçok merkeze başvurmuş. Kendisine açık kalp ameliyat önerilmiş ancak ameliyattan çıkamama ihtimalinin yüksek olduğu söylenmiş. Bir ayda kalp kapağındaki kaçaktan dolayı iki defa solunumu durmuş ve cihaza bağlanarak hayata tutunmuş. Ben de 2019-2021 yılları arasında İngiltere'deki Barts Heart Center'da çalıştım. Hasta ve yakınları yaptıkları araştırma ve tavsiye üzerine bana ulaştılar. Onlara mitralclip tedavi yöntemini anlattım ve operasyonun zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini ilettim. Bunu duyunca çok sevindiler. Operasyon yaklaşık iki saat sürdü. Hastanın mitral kapak yetmezliği giderildi. Sağlık durumu iyi. Taburcu ettik."

Mitralclip yönteminin çok az merkezde yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu işlem kolay yapılmıyor. İyi bir ekip, ekonomik destek ve cihaz kullanma becerisi istiyor. Bugün bir hastanın Londra gibi önemli bir kentten merkezimize tedavi olmaya gelmesi bizi mutlu etti. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümündeki asistanlığım döneminde Van'dan İstanbul'a çok sayıda hasta gelirdi. Bugüne baktığımızda, neredeyse hiç hasta sevk etmeyen, yurt dışından da hasta kabul eden konuma geldik." diye konuştu.

"Başarılı operasyonları gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise kentin sağlık alanında gelişmesi için birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade etti.

Merkezin güçlü akademik kadrosu ve tedavilerde ileri teknoloji cihazlarının kullanılmasıyla iyi bir noktaya geldiğini dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana merkezimizi her alanda güçlendirmeye çalıştık. Tıp merkezimiz artık birçok ilden ve yurt dışından da hasta kabul ediyor. Kalp kapağında kaçak olan 70 yaşındaki hasta merkezimizde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşarak Londra'ya döndü. Hem merkezimizi son teknolojik cihazlarla donatıyoruz hem de doktorlarımızı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi sağlık merkezlerine göndererek yeni gelişmeleri öğrenmelerini sağlıyoruz. Bölgede yaklaşık 3 milyon insana sağlık hizmeti veriyoruz. Hastanemizde başarılı ameliyatları gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

"Buradaki sağlık hizmeti çok iyi"

Aslen Ağrılı olan ve 30 yıl önce gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 yıl kaldıktan sonra Londra'ya yerleşen Cemile Duran da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim, rahat nefes alabiliyorum. Doktorlara çok teşekkür ederim." dedi.

Doç. Dr. Eva Eppler Duran, Türkiye'deki sağlık sisteminin çok ilerlediğini bildirerek, "Kayınvalidem için en iyi tıbbi yardım ve müdahaleyi göreceğimize inandığımız için buraya geldik. Kendisini burada daha güvende hissetti. Doktorumuza çok güvendik. Ameliyat başarılı geçti. Buraya geldiğimiz için mutluyuz. Buradaki sağlık hizmeti çok iyi." ifadelerini kullandı.

Hastanın oğlu Mehmet Duran da yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşadıklarını anlattı.

Annesinin tedavi için İngiltere'de birçok merkeze başvurduklarını dile getiren Duran, şunları söyledi:

"Annem daha önce baypas olmuştu. Geçen yıl kalp ve yüksek tansiyona bağlı akciğer ödemi oldu. Bu durum son aylarda çok arttı. Birkaç kez yoğun bakımda tedavi gördü. Geçen ay iki kez solunumu durdu. Doktorlar açık kalp ameliyatının yapılması gerektiğini ancak ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Yaptığımız araştırmalar sonucu alanında çok iyi olduğunu öğrendiğimiz Emrah hocamıza ulaştık. Annemin durumunu anlattık. Londra'dan buraya geldik. Ameliyata edildi ve şikayetlerinden kurtuldu. Doktorumuz annemin hayatını kurtardı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."