Liseli kıza, 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle, cinsel istismar iddiası

KONYA'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın derslerinde başarılı olduğu için 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), günlerce istismarda bulundu.

KONYA'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın derslerinde başarılı olduğu için 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), günlerce istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan G.A., kendisini MİT'e alacağız diyerek kandırdıklarını, okul müdürü H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Ahmet Mandal ile dini nikahlarını kıydığını, daha sonra Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce istismarda bulunduğunu öne sürdü. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri H.A. ile A.S.K.,'yı açığa alıp, soruşturma başlattı.

Kentte bir lisede eğitim gören G.A., kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılıp, hayatı karartıldı. Başından geçenleri anlatan G.A., her şeyin okul müdürü H.A.'nın vaatleriyle başladığını öne sürdü. G.A. şunları söyledi:

Suçluların ortaya çıkartılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, "Maalesef müvekkilim mağdur edilmiştir. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan da şu anda 1 kişi tutukludur. Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma hakkında da gizlilik kararı alınmıştır. Biz şu anlık bu kararı isabetli buluyoruz. Söz konusu olayda devlet kurumlarını kullanarak müvekkilime karşı suç işlenmiştir. Biz suçluların ortaya çıkartılması için çalışıyoruz. Tüm suçluların ortaya çıkartılıp en ağır cezayla yargılanmasını ümit ediyoruz." dedi.