Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği "Orkinos-Bulut" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda, 4 farklı suç örgütünün uyuşturucu madde sevkiyatlarının deşifre edilmesine yönelik detaylara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, SKY ECC isimli kriptolu haberleşme sisteminin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, söz konusu uygulamanın özel olarak hazırlanan cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera ve GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı belirlendi.

Ele geçirilen SKY ECC verilerine yönelik yapılan analizler sonucunda, uluslararası suç örgütleri hakkında soruşturma işlemlerine başlanırken Urfi Çetinkaya, Mehmet Unal, Naci Yılmaz-Abdullah Alp Üstün ve Haluk Şahin Çoruh'un elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik tespitler gerçekleştirildi.

Soruşturmada, kamuoyunda "Türk Escobar" olarak bilinen ve 20 Eylül 2024'te tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Urfi Çetinkaya'nın, SKY ECC uygulamasını kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlenirken örgütün uluslararası uyuşturucu madde ticaretini, SKY-ECC uygulamasını kullanan iki ayrı grupla yönettiği, maddenin üretimi, Avrupa'ya sevkiyatı, depolanması ve dağıtımına ilişkin talimatların Çetinkaya tarafından örgüt yönetici ve üyelerine iletildiği tespit edildi.

Örgütün sevkiyat yöntemi deşifre edildi

Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, İran ve Afganistan'da üretimini sağladıkları uyuşturucu maddeleri "basamak yöntemi" kullanarak kara ve deniz yoluyla Avrupa ülkelerine sevk ettikleri, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri kıyılarından teslim alınan yüksek miktarlardaki uyuşturucu maddelerin gemi ve balıkçı tekneleri vasıtasıyla Avrupa'ya ulaştırıldığı belirlenen soruşturmada, Balkan ülkelerinden Türkiye'ye skunk ve marihuana gibi Hint keneviri türevlerini sevk ettikleri kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 11 farklı olayda, ticarethane sahibi gibi davranarak birbiriyle bağlantılı şekilde düzenli uyuşturucu sevkiyatları organize ettikleri, Çetinkaya'nın talimatıyla organize edilen yaklaşık 3,5 ton uyuşturucu maddenin 22 Şubat 2021'de İspanya'nın Galiçya özerk bölgesi açıklarında "NEHİR" isimli gemide ele geçirildiği, gemiyi yakarak batırmaya çalışan kaptan ve mürettebatın ise yakalanarak İspanya'da tutuklandığı ifade edildi.

Yine Çetinkaya'nın talimatıyla 520 kilogram uyuşturucu maddenin 3 Haziran 2021'de Bulgaristan'ın Sliven şehrindeki bir depoda ele geçirildiği, maddeyi gizleyen depo sahibinin suçüstü yakalanarak tutuklandığı aktarılırken, örgüt yöneticileri ve üyelerince organize edilen 5 sevkiyatın hedef ülke ya da kişilere teslim edildiği, bu teslimatlar karşılığında elde edilen gelirlerin "havala" yöntemiyle Türkiye'ye aktarıldığı, iki sevkiyat kapsamında Hollanda'ya ulaşan 400 kilogram uyuşturucu maddenin alıcılara teslim edilmemesi üzerine, Türkiye'deki sorumlulara yönelik silahlı saldırı ve rehin alma olaylarının yaşandığı kaydedildi.

Soruşturmada, şüphelilerin gerçekleştirmeye çalıştığı 1 sevkiyatta ise kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde yüklü geminin Senegal'de yakalanarak batırıldığı tespit edildi.

Urfi Çetinkaya suç örgütüne 3 ayrı operasyon

Urfi Çetinkaya'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne üye şüphelilerin, örgütsel faaliyetler kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdikleri ve bu yolla yüksek miktarda suç geliri elde ettikleri, bu gelirlerin örgüt mensupları, yakın çevreleri veya sahip oldukları şirketler adına taşınmaz ve motorlu taşıt alımlarında kullanıldığı belirlendi.

Çetinkaya suç örgütüne yönelik 11 Nisan 2023 ve 20 Şubat 2024'te operasyon düzenlendiği, yeni şüpheliler tespit edilmesi nedeniyle de bu yıl 15 Nisan'da üçüncü operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmada, SKY ECC uygulamasını kullanan bir başka suç örgütünün Mehmet Unal örgütü olduğu, Unal'ın bu uygulama üzerinden birçok örgüt yöneticisi ve üyesiyle uyuşturucu ticaretine ilişkin yoğun iletişim trafiği içerisinde bulunduğu, 2020–2021 yıllarında Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya yönelik uyuşturucu maddelerin sevkiyatını organize ettiği belirlendi.

Uyuşturucu maddelerin deniz ve kara yolu kullanılarak Türkiye'ye sokulduğu, iç piyasada dağıtım ve satışının sağlanarak yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiği, bu suç gelirlerinin Türkiye'nin finansal sistemine entegre edilerek aklandığı tespit edilen soruşturmada, Mehmet Unal'ın, farklı uluslararası suç organizasyonlarıyla koordineli hareket ettiği, SKY ECC mesaj içeriklerine göre birçok ülkede gerçekleşen uyuşturucu yakalamaları ve sevkiyatlarla doğrudan bağlantılı olduğu, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına iştirak eden çok sayıda şüphelinin kimliğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmada, Mehmet Unal'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne üye şüphelilerin de çok sayıda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdikleri ve bu yolla yüksek miktarda suç geliri elde ettikleri, bu gelirlerin örgüt mensupları, yakın çevreleri veya sahip oldukları şirketler adına taşınmaz ve motorlu taşıt alımlarında kullanıldığı belirlendi.

SKY ECC uygulamasını kullanan suç örgütlerinden Naci Yılmaz-Abdullah Alp Üstün örgütü hakkında yapılan tespitlerde ise şüphelilerin yurt içi ve dışındaki farklı suç organizasyonlarıyla irtibatlı olarak hareket ettikleri, uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri iletişim tespitlerinde, uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı, kasten öldürme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilişkilendirilebilecek çok sayıda olayla bağlantıları olduğu anlaşıldı.

Soruşturmada, Haluk Şahin Çoruh'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün de söz konusu uygulama üzerinden haberleşme sağladığı, örgütün Türkiye ve Hollanda arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde temini, sevkiyatı, üretimi ve satışını organize ettiği, ayrıca farklı ülkelerdeki suç organizasyonlarına aracılık ettiği belirlendi.

Örgütün, Türkiye'nin çeşitli illeri ile Avrupa ülkelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen çok sayıda uyuşturucu madde yakalaması, sevkiyat, yasa dışı üretim ile doğrudan bağlantılı olarak Çoruh'un verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin değerlendirildiği belirtilirken, uyuşturucu madde üretimi amacıyla Türkiye'de farklı illerde kurulan seralarda üretim yapıldığı, elde edilen maddelerin İstanbul başta olmak üzere çeşitli illere sevk edilerek ticaretinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.