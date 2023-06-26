Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'da yollar boş kaldı. Sabah saat 08.30'da trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü. En işlek hatlardan biri olan D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Kurban Bayramı'na iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

METROBÜSLER VE DURAKLARDA YOĞUNLUK YOK

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze-Perpa Metrobüs hattında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.