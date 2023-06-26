Üye Girişi
Haberler

Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'da yollar boş kaldı. Sabah saat 08.30'da trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü. En işlek hatlardan biri olan D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Kurban Bayramı'na iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

METROBÜSLER VE DURAKLARDA YOĞUNLUK YOK

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze-Perpa Metrobüs hattında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı

Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı

Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı

Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi D-100 Karayolu Darülaceze İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title