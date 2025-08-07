Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bingöl'de konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatın, müziğin, şiirin, birlikte söylediğimiz türkülerin iyileştirici gücüne her zaman inandık. Bundan sonra da inanmaya, bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü. Valilik toplantı salonunda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirdikleri ziyaretlerle kentte yürütülen projelerin takipçisi olarak Bingöl'e değer katan çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

"Haserek Kayak Merkezi imar planını hazırlamaya başlıyoruz"

Yaptıkları toplantıda kentle ilgili son durumu, yapılan ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdıklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcağı sıcağına hemen aldığımız kararları açıklamak istiyoruz, hemen harekete geçeceğiz çünkü Bingöl'e hizmet yolunda kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kış turizmi ülkemizin turizm potansiyeli açısından oldukça önemli. Bu bölgede kar örtüsü batıdaki illere göre çok daha uzun süre kalıyor. Bu potansiyeli canlandırmak ve hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla Haserek Kayak Merkezi imar planını hazırlamaya hemen başlıyoruz. Bölgenin termal su kapasitesi bizlere önemli bir turizm potansiyeli sunuyor. Ilıcalar Kös Termal Turizm Merkezi koruma imar planını da hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen bir coğrafyada bulunuyoruz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak için de ne gerekirse yapacağız. Adaklı'daki Bağlarpınarı'nda bulunan Selçuklu mezarlığı için hemen çalışmaları başlatıyoruz. Bingöl Üniversitesinin bir salonu var. O salon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüze devredilecek, gerekli düzenlemelerin ardından da Bingöl Sahnesi Devlet Tiyatroları Programı'nda yerini alacak. Hızlı bir şekilde protokolü tamamlayıp, devralarak gerekli yatırımı yapıp önümüzdeki tiyatro sezonuna yetiştirmeye çalışacağız. Bingöl Müzemizi de 2026 yatırım planına aldırarak, kısa sürede hizmete açacağız."

El birliğiyle kültür ve turizm alanında Bingöl'de neler yapılması gerektiğini toplantıda etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını belirten Ersoy, artık bu kadim coğrafyanın, sahip olduğu tarihi mirasa uygun bir şekilde anılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

"Bölgenin yıllardır mahrum kaldığı imkanların da bu topraklara taşınması lazım"

Ersoy, şunları kaydetti:

"???????Medeniyetimizden güçlü izler taşıyan bu topraklar dünya kentleriyle rekabet edecek potansiyele sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. İnşallah hep birlikte bu sürece katkı sağlayarak Bingöl'e olan sorumluluğumuzu en kısa sürede yerine getireceğiz. Kabinemizin her bir bakanı kendine ilişkin konularda bu coğrafyaya yapabileceği katkıyı detaylı şekilde masaya yatırmış durumda. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak neler yapabileceğimizi bir süredir ekiplerimizle değerlendiriyoruz. Bingöl'ün turizmine katkı sunacak, dünyaya tanıtacak neler yapabiliriz, bunlara bakıyoruz. Bölgenin imkanlarını en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi ele alıyoruz. Elbette yalnızca turizm değil, bölgenin yıllardır mahrum kaldığı imkanların da bu topraklara taşınması lazım."

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dünyanın en seçkin festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Ersoy, bu etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

"Şehirlerimiz sanatın konuşulduğu, türkülerin söylendiği, halayların çekildiği yerler haline gelecek"

Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ta çok kıymetli sanatçılarımızın ve daha da önemlisi etkinliklerimizin yer alacağı şenlikler düzenliyoruz. 'Bir Anadolu Şenliği' ile bu beş şehrimizin sokaklarında müzik sesleri daha fazla yükselecek. Bu yeni dönemde sinemanın, tiyatronun, müziğin, kardeşliğin sesi yükselirken, şehirlerimiz sanatın konuşulduğu, türkülerin söylendiği, halayların çekildiği yerler haline gelecek. Türkiye'nin tanıdığı sanatçıların şehirlerde verecekleri konserlerin yanı sıra Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel müdürlüklerinin de elindeki tüm imkanları seferber edeceğiz. İnşallah ilk şenliğimiz 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlıyor. Takvimler 19 Eylül'ü gösterdiğinde ise Bingöl'de şenlik havasını tadacağız hep birlikte. Bu çalışmaların ülkemize, bölgemize, şehirlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu sebeple kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Daha yapacak çok işimiz var. Bingöl için, ülkemizin bu bereketli toprakları için katetmemiz gereken daha çok yolumuz olduğuna inanıyoruz. Bunun için hep birlikte el ele, omuz omuza vererek yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz."

"Sorunlarını çözmüş bir Türkiye, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir"

"Sorunlarını çözmüş bir Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bingöllü kardeşlerimizin barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir" diyen Ersoy, Bakanlık olarak son yıllarda Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde birçok farklı alanda olduğu gibi turizm alanında da ülkede büyük bir devrim gerçekleştirip, turizmi ilk kez stratejik bir sektör olarak ilan ettiklerini belirtti.

Turizm alanında yeni bir paradigma inşa ederek öncü çalışmaları hayata geçirdiklerine işaret eden Ersoy, geçmişte "turizm" denildiğinde insanların aklına sadece deniz, kum, güneş gelirken hayata geçirdikleri çalışmalar neticesinde artık ülkenin 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırladığını vurguladı.

Ersoy, bu başarıların kolay elde edilmediğini belirterek, bunu başarmak için gece gündüz demeden çalışıp ortaya bir iddia koyduklarını aktardı.

"200'e yakın ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi turizmde artık sadece ülkeler değil şehirler arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor" ifadelerini kullanan Ersoy, bu kapsamda sadece Türkiye'nin değil şehirlerin de tanıtımına ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Amerika'da Antalya'yı, Çin'de İstanbul'u tanıtırken Brezilya'da Diyarbakır'ı, Japonya'da Mardin'i, Hakkari'yi, Bingöl'ü de tanıttık, tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda hep birlikte bulunduğumuz insanlık tarihinin en kadim coğrafyalarından biri olan bu toprakların kültürünü, tarihini, sanatını farklı milletlere anlattık, anlatmaya devam ediyoruz."

Ersoy, Bakanlık olarak Bingöl'ün turizm pastasından daha fazla pay alması, Bingöllülerin refahının artması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarından turistlerin gelip tarihi kentin güzelliklerini keşfetmesi için bir yandan eksiklikleri giderip diğer yandan da Bingöl'ün fark yaratmasına imkan sağlayacak çalışmaları bir bir hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

"Bingöllü kardeşlerimiz turizm pastasından daha yüksek pay alsın, esnafımız daha fazla kazansın, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın. Geçmişten günümüze hep denir ya 'Turizm bacasız sanayidir' işte biz bölgemizde turizmi geliştirerek ekonomiye, istihdama daha fazla katkı yapalım. Gençlerimiz doğduğu topraklarda zamanın koşullarına uygun iş bulsun, geleceğini büyükşehirlerde aramasın istiyoruz. Bu şehrin insanının yüzü gülsün, bu şehrin insanları mutlu olsun, hep birlikte kardeşlik türkülerini söyleyelim istiyoruz. İnşallah Bingöl'ün daha güçlü bir şehir olması adına işbirliğimizi daha da artırıp, Bingöl'ün ve bölgenin tanıtımına ağırlık vererek daha büyük hedeflere odaklanacağız. Sanatın, müziğin, şiirin, birlikte söylediğimiz türkülerin iyileştirici gücüne her zaman inandık. Bundan sonra da inanmaya, bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Ersoy, kültür ve sanat çalışmalarının şimdiden hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Kültür ve Turizm İl Müdürü Selahattin Yazar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Kent Konseyi Başkanı Yunus Kuyuldar, vali yardımcıları ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Ersoy daha sonra Bingöl Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arıkan ile görüşen Ersoy, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.