Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından dün gece ülke genelinde öğrenciler sokaklara indi. Çanakkale'de de onlarca kız öğrenci yürüyüş gerçekleştirirken Emniyet Müdürü Selim Arıcı, polislere müdahalede bulunmamaları yönünde talimat verdi. Arıcı daha sonra öğrencileri çevik kuvvet otobüsleri ile yurtlarına gönderdi.

Kriz nasıl yönetilir işte ispatı! Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı

Aydın'da dün, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ülke genelinde yurtlarda kalan öğrenciler protestolara başladı. Çanakkale'de ise eylem yapan öğrenciler, Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın talimatıyla polis müdahalesi olmadan sloganlarını attı. Görüntülerde Arıcı'nın talimatıyla eylem yapan öğrencilerin polis otobüsleriyle yurtlarına geri götürüldüğü görülüyor.

"SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK"

Dün Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan kaza sonrasında Zeren Ertaş isimli bir öğrenci asansörde hayatını kaybetti. Kahreden ölüm tüm Türkiye'yi yıkarken, KYK yurtlarındaki öğrenciler ise dün gece farklı kentlerde eylem yaptı. Çanakkale'de de çeşitli yurtlarda kalan öğrenciler birleşerek "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN POLİSLERE TALİMAT

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı ise polis ekiplerine, üniversite öğrencileri için yolların açılması ve müdahale edilmemesi talimatını verdi. Selim Arıcı ayrıca eylem sonrasında da çevik kuvvet otobüsleriyle öğrencileri yurtlarına gönderdi.

Zeren Ertaş