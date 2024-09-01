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KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

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ÖSYM tarafından yapılan 2024-KPSS ön lisans oturumu tamamlanırken sınavın ardından en çok konuşulan konulardan biri bu kez adaylara şeker verilmemesi oldu. Tüm sınavlarda kalem, silgi ve kalemtraşın yanı sıra adaylara dağıtılan şekerin bu sınavda verilmemesi sonrasında çok sayıda aday sitem mesajları yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi.

SINAVA VERİLMEYEN ŞEKERLER DAMGA VURDU

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yaparken sınavın ardından adayların dile getirdiği bir detay ise kısa sürede gündem oldu.

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

"NEDEN ŞEKER VERMEDİNİZ?"

Daha önceki sınavlarda kalem, silgi, kalemtraşın yanı sıra şeker de verilirken bu sınavda adaylara şeker verilmedi. Sınava giren adaylar sitemlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi ve yetkililere "Neden şeker vermediniz?" sorularıyla seslendi.

İşte o tepkilerden bazıları;

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ösym KPSS KPSS Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Uğur Ayhan:

Emzikli çocuk gibisiniz yaa. Nekadar mutsuz bi gençlğimiz var. Şeker verilmediye zırlanılöazki be kardeşim

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Duygu Sogan:

Ülke sadece halktan yana kısıyor kendilerine bağ bahçe

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Emre null:

tasarruf ilan edildi ya ondandir

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Delil Deniz:

Cimri kpss

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Ömer Erden:

Şeker sadece tyt ayt sınavlarında dağıtılıyor

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Evvab:

bilemediğin soruyu verilmeyen şekere bağlamak. eleştirmek için ne yapacağını şaşırdılar.

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