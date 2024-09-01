KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi.

SINAVA VERİLMEYEN ŞEKERLER DAMGA VURDU

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yaparken sınavın ardından adayların dile getirdiği bir detay ise kısa sürede gündem oldu.

"NEDEN ŞEKER VERMEDİNİZ?"

Daha önceki sınavlarda kalem, silgi, kalemtraşın yanı sıra şeker de verilirken bu sınavda adaylara şeker verilmedi. Sınava giren adaylar sitemlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi ve yetkililere "Neden şeker vermediniz?" sorularıyla seslendi.

İşte o tepkilerden bazıları;