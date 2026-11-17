TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, İskeçe Türk Birliğinin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında TBMM'yi ziyaret eden Birlik Başkanı Kerem Abdurahimoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Abdurahimoğlu, önce TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık ile görüştü. Meclis'teki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Abdurahimoğlu, ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'ı ziyaret etti.

Oktay, Meclis'teki görüşmede, Batı Trakya'da yaşayan soydaşların temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İskeçe Türk Birliğinin en köklü ve ilk kurulan Batı Trakya Türk derneklerinden biri olduğunun altını çizen Oktay, "Batı Trakya Türklerinin atalarından kendilerine miras kalan topraklarını kültürlerini, dillerini, milli değerlerini koruyarak yaşamlarını sürdürmelerine büyük değer veriyoruz." dedi.

Yunanistan'daki Batı Trakyalı Türk azınlığın ve Türk soydaşların maruz kaldığı ötekileştirmelerin, bilinçli bir şekilde geliştirilmiş ayrımcı politikaların farkında olduklarını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da soydaşlarımızın ifade, örgütlenme, eğitim, din ve vicdan özgürlükleri gibi en temel insani haklarının sürekli ve sistematik bir şekilde ihlal edildiğini biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Batı Trakya'ya ilişkin meselelerde 'Yunanistan devleti aleyhine verdiği insan hakları ihlali' kararlarını uygulamaması karşısında her fırsatta demokrasi ve insan haklarına bağlılığını açıklayan Avrupa Birliği'nin sessiz kaldığını da görüyoruz. Buna da şaşırmıyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalarla verdiği taahhütlerden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ederek, Batı Trakya Türklerinin azınlık haklarını ihlal ettiğini de yine yakinen müşahede ediyoruz."

Türkiye'nin azınlık hakları konusunda ciddi açılımları ve ileri boyutta uygulamaları olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleri boyuttaki uygulamalarımız olmasına rağmen ne yazık ki Yunanistan'da tam tersi uygulamaların, kısıtlamaların olduğunu görmekten duyduğum üzüntüyü özellikle ifade etmek isterim. Türk azınlığına yönelik baskı politikaları neticesinde, 1920'li yıllarda Batı Trakya nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan Türk azınlığın bölgedeki nüfus oranı yüzde 30'lara gerilemiştir. Keza, Batı Trakya Türklerinin 1923'te yüzde 84 civarında olan bölgedeki toprak sahipliği yüzde 25 düzeyine kadar inmiştir. Bunlara ilaveten Yunanistan'ın geri kalan bölgelerinde de 12 Adalar'da, Selanik'te, Atina'da sıkıntılar devam etmektedir. Yunanistan, Batı Trakya'da olduğu gibi Rodos ve İstanköy'deki soydaşlarımızı da yine Türk nitelendirmesini içeren dernekleri tescil etmemektedir."

Oktay, 12 Adalar'daki soydaşların Türk kimliklerini serbestçe ifade edemediğini ve vakıflarının yönetiminde söz sahibi olamadığını kaydederek, "Batı Trakya Türklerinin huzur ve refahı, kimliklerini koruyabilmeleri Türkiye'nin dış politika önceliklerindedir. Hükümetimiz ve aynı şekilde meclisimiz hem Yunanistan ile ikili ilişkilerde hem de çok taraflı ilişkilerde sizlerin haklarının korunmasını öncelikle gözetmektedir." dedi.

Oktay, TBMM olarak, parlamenter diplomasi faaliyetlerinde, tüm ilgili platformalarda Batı Trakya Türk Azınlığının ve Yunanistan'daki soydaşların sorunlarını gündeme getirdiğine değindi.

Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının ve 12 Adalar'daki Türk soydaşlarının haklarını gözetmeye, Yunanistan'daki Türk İslam kültürel mirasının korunması için çaba sarf etmeye devam edeceğini ifade eden Oktay, Türkiye'nin Türk soydaşların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

" Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesine desteği bizler için çok anlamlı ve değerli"

İskeçe Türk Birliği Başkanı Abdurahimoğlu da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Batı Trakya Türkleri için desteği, Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesine olan desteği bizler için çok anlamlı ve değerli." ifadesini kullanarak, 1923'ten bu yana Batı Trakya Türklerinin Yunanistan'da özveriyle çalıştığını dile getirdi.

İskeçe Türk Birliğinin, 1927'de kurulan bir dernek olduğunu, faaliyetlerini 50 yılı aşkın süredir devam ettirdiğini anlatan Abdurahimoğlu, "Ancak 1983 yılında yüzyıllardır o topraklarda var olan bir kimlik, 'burada artık Türk yoktur' denilerek yok sayılmak isteniyor. 1983 yılından bu yana da resmiyetimiz hala iade edilmiyor. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da uygulanmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Abdurahimoğlu, Batı Trakya Türklerinin yüzyıllık azınlık tarihlerinde insanca, insan haklarından, evrensel haklarından ve azınlık haklarından yararlanarak yaşamaktan başka bir talebi olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu taleplerini de sürekli olarak demokratik yöntemlerle, demokratik bir hukuk çerçevesi içinde bir hukuk mücadelesiyle dile getirmişlerdir. Bizler kendi ülkemizden çalışarak değer kattığımız, vergisini ödediğimiz vatandaş olduğumuz ülkemizden insan haklarımızı, eğitim alanındaki insan haklarımızı, dernekleşme özgürlüğü alanındaki insan haklarımızı, dini özgürlükler alanındaki insan haklarımızı ve eşit vatandaş olarak haklarımızı talep ediyoruz. Bundan daha fazlasını istemiyoruz. Uluslararası platformlarda da bu konuda taleplerimizi dile getiriyoruz. Sizlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası platformlarda da bugün burada da bizlere desteği bu konuda çok önemli. Bunun için müteşekkiriz, biz Yunanistan ile Türkiye arasında bir barış köprüsü olmak istiyoruz."

Batı Trakya Türklerinin Yunanistan için hiçbir zaman tehdit unsuru olmadığının altını çizen Abdurahimoğlu, her zaman bölgenin refahı için çalıştıklarını belirtti.

Abdurahimoğlu, "Ülkemizin kanunlarına saygılı olduk. Bunun Yunanistan tarafından anlaşılmasını ve bize karşı olan anlayışın da değişmesini temenni ediyoruz. Bir bölgede yaşayan bir topluluğun kimliğini, dinini, dilini yok saymakla o topluluk o bölgeden yok olmuyor. Bizler orada varız, yaşamaya devam ediyoruz. Canla başla yaşamaya devam ediyoruz. Ailelerimizle yaşamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA