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Gebze'de palet fabrikası yanıyor! Alevler yayıldı, çevre illerden itfaiye sevk edildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi.

ALEVLER GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgeden kareler:

Kocaeli Gebze'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı

Kocaeli Gebze'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı

Kocaeli Gebze'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İtfaiye Gebze İtfaiye Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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