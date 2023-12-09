Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının bir lojistik depoda çıktığı ve çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda 04.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu gazetecilere söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İslamoğlu, "04.07'de haber merkezimize ilk ihbar düştü. Biz olay yerine hızlı bir şekilde Gebze, Çayırova, Dilovası, Beylikbağı ve diğer ilçelerimizde bulunan itfaiye araçlarımızla hızlı bir şekilde olay yerine vardık. 04.10'da olay yerine geldiğimizde tamamen yanar vaziyetteydi. Burası bir lojistik depo. İçerisinde çeşitli malzemelerin depolandığı bir depo. İçerisinde gıda, beyaz eşya sektörünün, esans sektörünün kullanmış olduğu malzemeler yanar vaziyetteydi ve etrafında çok farklı fabrikalar vardı. Biz ilk önce geldiğimizde bu fabrikalara sirayeti engelledik, önledik. Hiçbir fabrikaya sirayet olmadan yangın kontrolümüz altına alındı. Şu anda da yangını tamamen söndürmek üzereyiz" dedi.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Ömer İslamoğlu, yangını en kısa zamanda tamamen söndüreceklerini belirterek, "Yaklaşık 47 tane itfaiye aracımız, 132 itfaiye personelimizle beraber çevre ilçe belediyelerimizden gelen su tankerlerimizle beraber halen soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Fabrika yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere göre özellikle esans sektöründe kullanmış oldukları kimyasalların olduğu, gıda sektöründe, beyaz eşya sektöründe olan malzemelerin olduğu bir antrepo olduğunu söylediler. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanın, toplamda da 21 bin metrekarelik açık alanda da yine depolama malzemeleri vardı. Tamamen yanmış vaziyette ama hiçbir fabrikaya, diğer alanlara sirayet etmeden yangın kontrollü şekilde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da tamamen söndürmüş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kocaeli Gebze Ömer İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title