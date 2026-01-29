Başkan Büyükakın, Deniz Çayırı ve Pinaları Gözlemlemek İçin Dalış Yaptı

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, akademisyenler ve dalgıçlarla deniz çayırı ve pinaların görülmeye başladığı Gebze Eskihisar'da dalış gerçekleştirdi. Dipten dirilişin tüm Marmara'ya yayılmasına tanıklık ettiklerini söyleyen Büyükakın, "Kardelen çiçekleri nasıl baharın müjdecisi ise pinalar da denizin geri dönüşünün müjdecisidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, akademisyenler ve dalgıçlarla birlikte, deniz çayırı ve pinaların görülmeye başladığı Gebze Eskihisar'da dalış gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile yürütülen, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi, arıtma tesisleri sayesinde denize çamur akışının önlenmesi sağlanıyor. Yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'nde, son yıllarda görülmeyen türlere yeniden rastlandığı belirtildi. Körfez'in giriş noktası olan Gebze Eskihisar bölgesinde, uzun yıllar sonra deniz çayırı ve pina popülasyonunun görüldüğü aktarıldı.

İzmit Körfezi'ndeki değişimi yerinde inceleyen Büyükakın'a dalışta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Marmara Denizi'nde yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç, Nefes Doğa Sporları Başkanı Mustafa Atay, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, Nicomedia S.A.S. Kulübü Başkanı Cengiz Aslan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Aksam ile Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Salim Öncel de eşlik etti.

'DENİZİN GERİ DÖNÜŞÜNÜN MÜJDECİSİ'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın da katıldığı program kapsamında, 2024 yılında bölgeye bırakılan 100 adet yapay resifin bulunduğu alanda dalış gerçekleştirildi. Dalış sırasında deniz çayırlarının durumu, pina türünün yayılım alanları, yapay resiflerin ekosisteme katkısı ve deniz canlılarının tür çeşitliliği, su altı görüntüleriyle kayıt altına alındı.

Dalış sonrası pinalar ve deniz çayırlarının deniz ekosistemindeki önemine dikkat çeken Büyükakın, "Kardelen çiçekleri baharın müjdecisidir. Pinalar da denizin geri dönüşünün müjdecisidir. Deniz pinaları ve deniz çayırları, mavi karbon yatakları olarak düşünülmeli. Gerek karbon tutulumu gerekse oksijen üretimi açısından baktığımızda, birim metrekare başına Amazon Ormanları'ndan 35 katlık bir kapasiteden bahsediyoruz. Bir metrekarelik bir deniz çayırı bölgesinde günlük yaklaşık 10-12 litrelik bir oksijen üretimi gerçekleşiyor. Pinalar ise bir saatte yaklaşık 6 litrelik suyu filtre ediyor. Bu, denizdeki asılı partiküllerin, karbon, azot gibi maddelerin tutulumu ve karbonun depolanması anlamında inanılmaz bir potansiyel demek. Denizdeki çayırların artması, küresel ısınmaya karşı da bir tedbir aslında. Ama insanoğlu, maalesef denizi oksijen kaynağından ederek, ayağını kuma değdirmek istiyor. Bu, deniz ekosistemi için en büyük hatalardan biri" dedi.

'BÖLGE KORUMA ALTINA ALINACAK'

Büyükakın söz konusu bölgeyi koruma altına alacaklarını da açıklayarak "Yaklaşık bir hafta önce Mustafa Sarı Hocamız yaptığı dalıştan sonra bize bu müjdeyi verince hemen harekete geçtik. İlk olarak bölgedeki çayırların gelişimini engelleyecek çöplerin temizliğini yaptık. Sonraki süreçte bu alanı koruyarak büyütmeye çalışacağız. Hep, dipten diriliş başladı demiştik. Şimdi ise giderek arttığını görüyoruz. Bunlar, Marmara Denizi adına umut verici gelişmeler. Mustafa hocama da bu konudaki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi, hayatını Marmara Denizi'ne adamış bir akademisyen. Bölgeden sürekli bize bilgiler veriyor. Biz de bu bilgiler doğrultusunda hızlıca harekete geçiyoruz. İnşallah bu bilinç yaygınlaşacak ve denizi tekrar hayata döndüreceğiz" diye konuştu.

'BÜYÜKAKIN ÖRNEK ALINMALI'

Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nin temizlenmesi için verdiği mücadeleden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Marmara çevresindeki 7 ilin belediye başkanından da aynı duyarlılığı beklediğini vurgulayan Prof. Dr. Sarı, "Marmara'nın çevresinde 7 il var. Sıra diğer belediye başkanlarında. Hepsini, deniz çayırlarının, pinaların içinde görmek istiyoruz. Burası Marmara'nın kuzeyindeki deniz çayırları için son nokta. İzmit Körfezi'ndeki temizlik devam ettiği sürece, buradan Kuzeye doğru alanlara da yayılacağını umut ediyoruz. Belki küçücük bir alan ama bizim için anlamı büyük. Umut veriyor. İçinde Marmara'nın umudu pinalar var. Müsilajsız Marmara istiyorsak bir taraftan atıkları temizlememiz bir taraftan da deniz ekosistemini kendini iyileştirmesine katkı sağlayacak organizmaları korumamız lazım. Deniz çayırları ve pinalar bunların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ İÇİN ÜÇ AYAKLI KORUMA

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni yeniden hayata döndürmek için üç ayaklı bir süreç yürütüyor. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi. Projenin birinci etabı tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar toplam 1 milyon 750 bin metreküp dip çamuru temizlendi. Hedef, 3.8 milyon metreküp çamurun çıkarılması. Öte yandan 23 arıtma tesisi ile İzmit Körfezi'ne yıllık 170 bin metreküp çamurun akması engellenirken, 54 bin adet balık salınımı ve 100 adet yapay resif projeleri ile de İzmit Körfezi'ndeki canlı popülasyonunun artırılması hedefleniyor" denildi.