Haberler

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı. Bankanın sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmış, savcılık ifadesinde şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki olağan dışı hareketliliği fark ettiklerini ancak ne yapacaklarını bilemediklerini öne sürmüştü.

  • Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Destek Yatırım Bankası 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu ve Özgür Akayoğlu kuruluş sürecinde bankanın ortakları arasında yer aldı.
  • Bankanın sahibi ve Destek Holding patronu Altunç Kumova, 17 Eylül'de gözaltına alınmış ve sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, bu sabah gözaltına alındı. Akayoğlu’nun, bankanın kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi.

Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kurulmuştu. Özgür Akayoğlu da kuruluş sürecinde bankanın ortakları arasında bulunuyordu.

Özgür Akayoğlu

BANKANIN SAHİBİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bankanın sahibi ve Destek Holding’in patronu Altunç Kumova da daha önce gözaltına alınmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık ifadesinde fon hareketlerindeki dikkat çekici tabloya ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

“1 TRİLYON 300 MİLYAR LİRALIK ANORMALLİĞİ FARK ETTİK”

Altunç Kumova’nın ifadesinde, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasında olağan dışı bir hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarıldı. Kumova’nın, bu anormalliği gördüklerini ancak nasıl hareket edeceklerini bilemediklerini öne sürdüğü ifade edildi.

Altunç Kumova

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, fon soruşturmasının bankacılık ve şirket bağlantıları yönünden genişlediği görüldü.

Akayoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı

Hadise after party'de fena dağıttı
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'i rezil ettiler
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Sorulan soruya "Vlahovic" yanıtını verince olanlar oldu
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Rize'de dumanlar yükselen otomobile TIR çarptı! Baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını saniyeler önce araçtan indirmişti

Önce eşini ve kızını indirdi! Saniyeler sonra TIR çarptı
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti