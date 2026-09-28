Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı. Bankanın sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmış, savcılık ifadesinde şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki olağan dışı hareketliliği fark ettiklerini ancak ne yapacaklarını bilemediklerini öne sürmüştü.
- Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Destek Yatırım Bankası 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu ve Özgür Akayoğlu kuruluş sürecinde bankanın ortakları arasında yer aldı.
- Bankanın sahibi ve Destek Holding patronu Altunç Kumova, 17 Eylül'de gözaltına alınmış ve sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, bu sabah gözaltına alındı. Akayoğlu’nun, bankanın kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi.
Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kurulmuştu. Özgür Akayoğlu da kuruluş sürecinde bankanın ortakları arasında bulunuyordu.
BANKANIN SAHİBİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında bankanın sahibi ve Destek Holding’in patronu Altunç Kumova da daha önce gözaltına alınmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık ifadesinde fon hareketlerindeki dikkat çekici tabloya ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
“1 TRİLYON 300 MİLYAR LİRALIK ANORMALLİĞİ FARK ETTİK”
Altunç Kumova’nın ifadesinde, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasında olağan dışı bir hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarıldı. Kumova’nın, bu anormalliği gördüklerini ancak nasıl hareket edeceklerini bilemediklerini öne sürdüğü ifade edildi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, fon soruşturmasının bankacılık ve şirket bağlantıları yönünden genişlediği görüldü.
Akayoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.