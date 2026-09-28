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Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

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Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Haber Videosunu İzle
Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo'nun yeni turnesinin ilk konserinde sahnede yağmur altında giysisinin eriyerek farklı bir kostüme dönüşmesiyle sergilediği şovun arkasından dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk tasarımcı Hüseyin Chalayan çıktı.

  • Olivia Rodrigo, 'Unraveled Tour' turnesinin Kuzey Amerika açılış konserinde 'The Cure' şarkısını seslendirdiği sırada üzerindeki beyaz kolsuz elbise yapay yağmurla temas edince çözünerek vücudundan ayrıldı ve altındaki kırmızı korse tulum ile mikro mini etek ortaya çıktı.
  • Suyla eriyen elbisenin tasarımı, Kıbrıs doğumlu Türk modacı Hüseyin Chalayan tarafından suyla temas edince eriyen özel bir kumaş teknolojisiyle hazırlandı.
  • Olivia Rodrigo'nun yoğun kış maratonu, şubat ayında Brooklyn'de vereceği 10 konserle sona erecek.

Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo, yeni turnesi "Unraveled Tour"un ilk konserinde sergilediği sıra dışı sahne şovuyla hayranlarını büyüledi. Konserde yaşanan özel kostüm değişimi performansına Kıbrıs doğumlu Türk tasarımcı Hüseyin Chalayan damga vurdu.

SUYLA ERİYEN ELBİSEDEN...

Kuzey Amerika turnesinin açılış konserinde 23 yaşındaki yıldız isim, "The Cure" şarkısını seslendirdiği sırada sahneye yağan yapay yağmur altında unutulmaz bir performansa imza attı. Kollarını açarak yapay yağmurun altına geçen Rodrigo'nun üzerindeki beyaz kolsuz elbise, suyla temas ettiği anda saniyeler içinde çözünerek vücudundan ayrıldı. Elbisenin erimesiyle birlikte altındaki kırmızı korse tulum ve mikro mini etek ortaya çıktı.

MİMARI TÜRK TASARIMCI

Sahnede görsel bir şölene dönüşen ve turnenin "çözüldüm" anlamına gelen "Unraveled" ismiyle birebir örtüşen bu ikonik tasarımın arkasından dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk modacı Hüseyin Chalayan çıktı. Chalayan'ın suyla temas edince eriyen özel bir kumaş teknolojisiyle hazırladığı konsept, izleyicilerden tam not aldı.

Sosyal medya hesabından konser görüntülerini paylaşan Olivia Rodrigo, bu şovu yaklaşık bir yıldır hayal ettiğini belirterek takipçilerine teşekkür etti. Genç yıldızın yoğun kış maratonu, şubat ayında Brooklyn'de vereceği 10 konserle sona erecek.

Kaynak: Haberler.com
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