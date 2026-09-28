Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. İsrail'in ev sahibi olduğu mücadele, güvenlik koşulları nedeniyle Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynandı. İrlanda Cumhuriyeti'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada henüz ilk düdük çalmadan yaşananlar da gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

İSRAİL MARŞINDA BAŞLARINI ÖNE EĞDİLER

Karşılaşma öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İsrail milli marşının okunduğu sırada İrlandalı futbolcular başlarını öne eğerek bekledi. İrlanda Milli Takımı oyuncularının sahaya siyah kol bantlarıyla çıkması da dikkat çekti. İrlanda Futbol Federasyonu, siyah bantların çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına takıldığını açıklamıştı.

İSRAİLLİ FUTBOLCULARLA EL SIKIŞMADILAR

İrlandalı futbolcuların tavrı milli marş seremonisiyle sınırlı kalmadı. İrlanda oyuncuları, karşılaşma öncesinde İsrailli futbolcularla geleneksel el sıkışma törenine katılmadı. İrlanda kaptanı Dara O'Shea da kura atışının ardından İsrail kaptanı Manor Solomon ile el sıkışmadı. İki takım arasındaki maç böylece alışılmışın dışında görüntülerle başladı.

12 DAKİKADA 3 GOL ATTILAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan İrlanda Cumhuriyeti, 13. dakikada Troy Parrott'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip yalnızca üç dakika sonra Adam Idah ile farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 25'i gösterdiğinde bu kez Jack Moylan sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İrlanda böylece yalnızca 12 dakikalık bölümde İsrail ağlarına üç gol bıraktı. İkinci yarıda başka gol olmayınca İrlanda Cumhuriyeti sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İSRAİL İKİNCİ MAÇINDA DA KAYBETTİ

Bu sonuçla İrlanda Cumhuriyeti gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. İsrail ise oynadığı ikinci karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı. Grupta Avusturya 6 puanla liderliğini sürdürürken İrlanda Cumhuriyeti ve Kosova 3'er puanla zirveyi takip etti.