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İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

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İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Daha fazla süre alabileceği bir takımda düzenli oynamak isteyen 35 yaşındaki yıldızın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı öne sürüldü. İlkay'la Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği iddia edildi.

  • Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın ocak ayında ayrılabileceği öne sürüldü.
  • İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
  • Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin İlkay Gündoğan ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına ilişkin çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılabilecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. Bu isimlerden birinin İlkay Gündoğan olabileceği öne sürüldü.

DAHA FAZLA FORMA GİYMEK İSTİYOR

35 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, kariyerinin son döneminde daha fazla süre alabileceği ve düzenli olarak sahaya çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği iddia edildi.  Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay'ın bu nedenle ayrılık için yaz aylarını beklemek yerine ocak ayında önüne gelecek seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

İlkay Gündoğan'la Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği öne sürüldü. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu ilginin somut tekliflere dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni takım tercihinde ekonomik şartların yanı sıra düzenli oynayabileceği ve takım içerisinde önemli bir rol üstlenebileceği bir projeye öncelik vereceği ifade edildi.

OCAK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray cephesinin de İlkay'ın durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcunun geleceği konusunda ocak ayındaki transfer döneminin belirleyici olması bekleniyor.

Taraflar arasında şu aşamada kesinleşmiş bir ayrılık kararı bulunmazken, İlkay'a gelecek teklifler ve oyuncunun forma süresi geleceğine ilişkin tabloyu şekillendirecek.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVeli Gurbuz:

daha fazla süre almak istiyorsan daha fazla enerji sarf edeceksin. dingonun ahırı değil burası. iyi Valla. keyfine göre takıl sahada. az oynatılınca da başla ağlanmaya. sgit

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Haber YorumlarıSoner Yılmaz:

Süre aldı da naptı bu güne kadar posası çıkmış halde geliyorlar Türkiye'ye Avrupa'da oynacak mecali olanı zaten bırakmıyor takımları

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