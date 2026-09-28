Haberler

Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, Norveç'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Haaland'ın gol attığı karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti Joao Felix ve Gonçalo Ramos getirdi. Rafael Leao ise mücadeleye 56. dakikada dahil oldu.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Portekiz 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk maçını da kazanan Portekiz, Norveç deplasmanında aldığı üç puanla gruptaki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

JOAO FELIX PERDEYİ AÇTI

Portekiz karşılaşmaya etkili başladı. Konuk ekip, 17. dakikada Joao Felix'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmazken Norveç, ikinci devrenin hemen başında yıldız golcüsü Erling Haaland ile karşılık verdi. Haaland 51. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

PORTEKİZ'İN CEVABI 3 DAKİKA SÜRDÜ

Norveç'in beraberlik sevinci uzun sürmedi. Portekiz, Haaland'ın golünden yalnızca üç dakika sonra Gonçalo Ramos ile yeniden öne geçti. 54. dakikada gelen golle skor 2-1'e taşındı.

LEAO 56. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Portekiz'de Rafael Leao karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Yıldız futbolcu, 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca Portekiz sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Portekiz puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Norveç ise 3 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Futbolcunun iki şirketi iflas etti

Futbolcunun iki şirketi iflas etti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Gece boyunca yağdı, yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi

Yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'i rezil rüsva eden hareket

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Aile tutuklandı, iddialar havada uçuştu! Büşra bebekten hala iz yok

Aile tutuklandı, iddialar havada uçuştu! Büşra bebeğe ne oldu?