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Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu

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Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Doğancılar Mahallesi'nde düzenlenen bebek mevlidinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir bebek mevlidinde ikram edilen yemeği yiyen 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 20 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
  • Mevlitte ikram edilen yemekle ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bebek mevlidinde ikram edilen yemeği yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

YEMEĞİ YEDİKTEN SONRA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede düzenlenen bebek mevlidine katılan vatandaşlara program sonunda yemek ikram edildi. Yemeği yiyenlerin bir kısmı kısa süre sonra rahatsızlandı.

20 KİŞİ ACİLE KOŞTU

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 20 kişi, çevredeki hastanelere götürüldü.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanelerde müşahede altında tutulan 20 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olayın ardından mevlitte ikram edilen yemekle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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