Sami Yusuf İstanbul'da konser verdi, eserini Filistin soykırımı kurbanlarına ithaf etti

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Sami Yusuf, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluştu.

Türkiye konserlerine özel kurgulanan "Kökler" teması kapsamında ilk olarak Ankara'da 23 ve 24 Eylül'de Ankara ATO Congresium'da konser veren sanatçı, şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.

Konserinin açılışını "Karitas" parçasıyla yapan sanatçı, seyircileri selamlayarak, "İstanbul'da olmak ne büyük bir onur. Bu şehir benim için sadece bir yolculuk durağı değil, müzikal ve mesleki hayatım en başından beri buraya bağlı oldu. Bu akşam burada karşınızda durmak, kelimelerden çok daha fazlasını ifade ediyor." dedi.

"Bu akşam bir performanstan ziyade bir yolculuk"

"Karitas" parçasında Türkçe mısraların şair ve mutasavvıf Fuzuli'ye ait olduğunu belirten Yusuf, şunları kaydetti:

"Parçadaki Latince kısımlar, 12. yüzyıl mutasavvıfı ve azizesi Bingenli Hildegard'a ait. Arapça kısımlar ise 13. yüzyıl Endülüslü şair ve mutasavvıf Ebu'l-Hasan eş-Şüşteri'ye ait. Yüzyıllar ve kıtalarla birbirinden ayrılmış üç can, buna rağmen aynı dili konuştular. En yüce mertebedeki sevgi ve hakikat dilini. Gelenek dünyası, işte böyle bir dünyaydı. Kutsala ve anlama demir atmış, her sanatın bir hatırda tutma, bir zikir olduğu bir dünya. Burada bulunmamızın sebebi işte o dünya. Konserimizin adı 'Kök Salmış' (Rooted). Zira gelenek, eski olan demek değildir, zamansız olandır. Kök salmak, insanın hayatını geçmişten değil, büyük kaynaktan, kökenden almasıdır. Asla doğmamış olan ve dolayısıyla asla yok olup gitmeyecek bir kaynaktan... Bu geceki her bir eser bizi o daha derin hakikate, daha geleneksel, daha samimi bir ortama geri götürmek ve onun içinde yaşayan ulu kültürleri onurlandırmak için özenle seçildi. Bu akşam bir performanstan ziyade bir yolculuk."

"Bir besteci olarak müzik, bildiğim tek tepki biçimidir"

Sami Yusuf, kurduğu Fons Sophiae Collective adlı dünya müziği topluluğuyla sahne almaktan da büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kalbim bu akşam sevginizle dolu. Sizlere, bu güzel insanlara en derin sevgimi ve saygımı sunuyorum. Bu güzelliklerin hiçbiri tek başına mümkün olamazdı. Sizlerin karşısına İspanya'dan, Birleşik Krallık'tan, Meksika'dan, Çin'den, Fas'tan, Almanya'dan, Azerbaycan'dan ve elbette Türkiye'den sanatçılar var." diye konuştu.

Topluluktaki sanatçıları tanıtan Yusuf, Çin'den erhu ustası Guo Gan'ın, Türkiye'den Çiğdem Gürsal ve İbrahim Suat Erbay'ın, Fas'tan Nabyla Maan ile Smail Boujia'nın sahnede yer aldığı bilgisini verdi.

Yusuf, "We Love Life" parçasını seslendirmeden önce İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımın bir an önce son bulması temennisinde bulunarak, "Bir besteci olarak müzik, bildiğim tek tepki biçimidir. Sözler, Filistin'in milli şairi Mahmud Derviş'e ait, 'Bir yolunu bulabilseydik hayatı severdik...' Bu sözler ne kadar zamansız ve yaşanan her şeye rağmen sevmeyi hiç bırakmayan bir halk için ne kadar gerçek. Bu eser, Filistin soykırımının kurbanlarına, elinden alınan her bir cana ve direnmeye devam eden her bir hayata ithaf edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren ve yoğun ilgi gören konserde sanatçı, "En Al Andalus", "Barakah", "The Fire Within", "Hasbi Rabbi", "Ilahana", "The Cup of Love", "We Love Life", "Ecstasy", "Zahit Bizi Tan Eyleme" ve "Nasimi" parçalarını Fons Sophiae Collective ile söyledi.

Sami Yusuf, bu akşam da saat 21.00'de 3Z Organization ve WOVO organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Kaynak: AA