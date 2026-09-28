Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde, Destek Faktoring A.Ş. ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli yer aldı.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonun ilk aşamasında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik devam eden takip sonucunda, aranan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) da yakalandı ve operasyondaki gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında gözaltında tutulan yöneticiler şu şekilde:

Destek Faktoring: Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun

Özata Denizcilik: Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay (Ataseven)

BİR ŞÜPHELİ KARADAĞ'A KAÇTI, BİRİ HALEN ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan eski Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın operasyon öncesinde, 26 Eylül tarihinde Karadağ'a gittiği tespit edildi. Yurt dışına çıkış yaptığı belirlenen Balcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ü yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

ŞİRKETLERİN PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada; şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle olan bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Şüphelilerin dosyadaki diğer isimlerle olan irtibatlarının tespiti için çalışmalar derinleştirildi.

Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilerek aklanmasının önlenmesi ve fon yatırımcılarının haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.