KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımı bitti. Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütüldü.

KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI BELLİ OLDU

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı ise yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

ERHÜRMAN'DAN İLK AÇIKLAMA: DIŞ POLİTİKA ELBETTE TÜRKİYE'YLE YAKIN İSTİŞAREYLE YÜRÜTÜLECEK

Erhürman, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı. Erhürman, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye'yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. (KKTC'de) Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek, ben bunu da bir misyon olarak görüyorum."

"HİÇBİR CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE İLE İSTİŞARE ETMEDEN NE MÜZAKERE YÜRÜTTÜ NE DIŞ POLİTİKA ÇİZGİSİ BELİRLEDİ"

Erhürman, "Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden ne müzakere yürüttü ne görüşme yürüttü, ne dış politika çizgisi belirledi. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek." diye konuştu.

"BENİM DÖNEMİMDE DE ASLA SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

KKTC'de geçmişte 15 ay başbakanlık yaptığını ve yıllardır ana muhalefet partisi liderliği yürüttüğünü aktaran Erhürman, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim için son derece önemlidir, yaşamsaldır. Bunu her yerde her zaman söyledim ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. Ben eminim, doğru zeminde çok iyi ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile hatta daha da gelişerek, ben bunun için de bunu da bir misyon olarak kendime görüyorum, daha da gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİ BENİ ÇOK İYİ TANIR"

Erhürman, Türkiye ile ilişkiler konusunda hiç olumsuz bir şey söylemediğine dikkati çekerek, "Ama çok büyük bir kara propaganda yürütüldü bu konuda. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır." dedi.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOKTUR"

"Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık." şeklinde konuşan Erhürman, eşi, oğlu ve bütün ailesine teşekkürlerini iletti. Tarafsız bir şekilde bütün halkı kucaklayacağını, hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini belirten Erhürman, toplumun huzuru ve güvenliğinin temel meseleleri olacağını ifade etti. Erhürman, "Halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımdan gurur ve onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur." ifadesini kullandı.